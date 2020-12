Plasticase/NANUK kondigt nieuwe directeur verkoop en commerciële strategie voor EMEA aan

GRONINGEN, Nederland, 17 december 2020 /PRNewswire/ -- President en CEO van Plasticase Inc., José Chagnon en Herman Vaszlovsky, Managing Director van NANUK EU bv, hebben vandaag de benoeming bekendgemaakt van Ken Adriaenssens als directeur verkoop en commerciële strategie voor EMEA. Plasticase Inc. is de in Quebec, Canada gevestigde fabrikant van NANUK professionele veiligheidskoffers.



Ken komt NANUK versterken met 15 jaar ervaring in de sector van veiligheidskoffers, waarin hij verschillende functies op het gebied van verkoop en accountmanagement, bedrijfsontwikkeling, projectmanagement en klantenondersteuning heeft vervuld.



"Herman en ik zijn erg blij dat Ken ons komt versterken. Zijn gedegen kennis van de EMEA-markt, waarin hij de klant altijd centraal stelt en zijn ervaring in de sector van veiligheidskoffers sluiten perfect aan bij de speerpunten van ons bedrijf. Ken zal ons helpen duidelijk en vaak de waardepropositie van NANUK over te brengen aan zowel onze gewaardeerde wederverkopers als eindgebruikers", aldus de heer Chagnon. "Zijn missie is duidelijk: marktaandeel winnen voor NANUK door het bieden van toonaangevende service en waterdichte veiligheidskoffers."



Voordat hij bij NANUK EU kwam, was Ken werkzaam als commercieel projectmanager bij een schuimconvertor en fabrikant van op maat gemaakte koffers in België, waar hij belangrijke verpakkingsprojecten van klanten heeft geleid. Daarvoor werkte hij voor een van de toonaangevende fabrikanten van veiligheidskoffers, waar hij met succes verschillende functies heeft vervuld, waaronder EU Business Development Manager voor op maat gemaakte koffers en Sales Manager voor Frankrijk en Noord-Afrika. Ken heeft gedurende zijn carrière aan een breed scala aan verpakkingsprojecten gewerkt met onderaannemers, dealers, distributeurs, aannemers in de lucht- en ruimtevaart/defensie en militaire organisaties in Europa. Zijn ervaring varieert van het verlenen van diensten aan vooraanstaande klanten, het managen van regionale verkoop- en serviceprofessionals, het ontwikkelen van nieuwe producten in verschillende branches en het beheren van gecompliceerde projecten en eindresultaten.



"NANUK is in slechts een paar jaar tijd uitgegroeid van een nieuwkomer tot een van de toonaangevende merken ter wereld voor veiligheidskoffers. Een magnifiek product, een backoffice en een distributiecentrum die gesmeerd lopen hebben een solide basis voor groei gecreëerd", aldus Adriaenssens.



Ken krijgt zijn hoofdkantoor in het kantoor/distributiecentrum van NANUK EU in Groningen, Nederland, dat in 2018 Plasticase heeft overgenomen.



Over Plasticase en Nanuk De missie van Plasticase is het ontwerpen, ontwikkelen en produceren van hoogwaardige spuitgegoten koffers ter bescherming van waardevolle inhoud. De waterdichte koffers van Nanuk worden door professionals over de hele wereld vertrouwd om in meedogenloze omgevingen waardevolle inhoud in op te bergen, te beschermen en te vervoeren. Kijk voor meer informatie op: www.nanuk.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=3013099-1&h=383563323&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3013099-1%26h%3D1318736925%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.nanuk.com%252F%26a%3Dwww.nanuk.com&a=www.nanuk.com].



