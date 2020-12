FICO en Crystal Blockchain van Bitfury Group kondigen partnerschap aan voor het leveren van realtime cryptocurrency-risicobeheer

SAN JOSE, Californië, 17 dec. 2020 /PRNewswire/ -- Vandaag kondigden FICO [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=3013992-1&h=3389640774&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3013992-1%26h%3D2162661821%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.fico.com%252F%26a%3DFICO&a=FICO], een internationale leider inzake analyse, en Crystal Blockchain [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=3013992-1&h=464860361&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3013992-1%26h%3D2139554080%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fcrystalblockchain.com%252F%26a%3DCrystal%2BBlockchain&a=Crystal+Blockchain] van Bitfury Group ("Crystal"), een toonaangevend bedrijf op het gebied van digitale-valuta-analyse, een partnerschap aan voor het leveren van diensten op het gebied van cryptocurrency-risicobeheer en -monitoring. Met een toenemend aantal financiële dienstverleners die diensten willen uitbreiden naar de cryptomarkt, zal het gezamenlijke aanbod helpen om nieuwe bedrijfsmodellen te beschermen en de wereld van virtuele en fiduciaire valuta op doeltreffende wijze te verbinden ten behoeve van hun klanten.



Banken stonden lang afwijzend tegenover de cryptobusiness vanwege de complexiteit van het traceren van transacties en het beoordelen van risico's op de blockchain om witwaspraktijken te bestrijden. Door FICO's toonaangevende oplossingen voor financiële criminaliteit [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=3013992-1&h=2942222495&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3013992-1%26h%3D2519420193%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.fico.com%252Fanti-financial-crimes%26a%3Dfinancial%2Bcrime%2Bsolutions&a=oplossingen+voor+financi%C3%ABle+criminaliteit] te paren aan de blockchainanalyse van Crystal zal het gezamenlijke aanbod de banken helpen het risico van de cryptobusiness van hun klanten in te schatten in de instapfase en dat risico op alle actieve rekeningen te bewaken. Deze unieke combinatie stelt banken in staat om de risico's van zowel particuliere als professionele klanten die virtuele valutatransacties uitvoeren, volledig te begrijpen en actief te beheren. Met strenge KYC- en AML-controles kunnen banken hun serviceportefeuille uitbreiden naar de snelgroeiende markt van virtuele activa en tegelijkertijd de cryptogerelateerde risico's beheren.



"Cryptocurrency-diensten zijn een onderbenutte markt voor veel grote banken, als gevolg van de cryptogerelateerde risico's en het gebrek aan transactie-informatie," aldus Dr. Sebastian Hetzler, vicepresident productmanagement financiële misdrijven, bij FICO. "Dit partnerschap integreert FICO's AI-ondersteunde opsporing van financiële misdrijven met de uitgebreide blockchainanalyse van Crystal Blockchain van Bitfury [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=3013992-1&h=2955804870&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3013992-1%26h%3D3620694758%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fbitfury.com%252Fabout%26a%3DBitfury&a=Bitfury] Group, om financiële instellingen een diepgaande cryptorisico-evaluatie te verschaffen van klantactiviteiten en -relaties."



Het partnerschap zal een integratie inhouden tussen FICO's anti-financiële-misdaad [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=3013992-1&h=3452407729&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3013992-1%26h%3D1498064185%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.fico.com%252Fen%252Fsolutions%252Fanti-money-laundering%26a%3Danti-financial%2Bcrime&a=anti-financi%C3%ABle-misdaad]-oplossingen en Bitfury Group's Crystal-analyse. In de instapfase verzamelen banken de informatie van een potentiële klant, inclusief hun virtuele activa en portefeuilles. FICO's KYC-oplossing zal verwijzingen maken op basis van het Crystal Blockchain-analyseplatform om de risicoscore van Crystal te verkrijgen, die wordt berekend op basis van de transactiegeschiedenis van de klant met anonieme en gedeanonimiseerde bronnen en links, en het bankspecifieke risicomodel. Traditionele KYC-risicofactoren en de Crystal-risicoscore gaan deel uitmaken van de eerste risicobeoordeling en kunnen aanzetten tot extra zorgvuldigheid.



Banken zullen de blockchainanalyse ook kunnen toepassen op bestaande klanten voor een continue monitoring in realtime. Als bijvoorbeeld de Crystal-risicoscore verandert als gevolg van snode cryptotransacties of -activiteiten op het darknet, wordt de bank gewaarschuwd en kan zij onmiddellijk een onderzoek instellen. In FICO's Alert & Case Manager (ACM) zullen verdere details uit Crystals blockchainanalyse worden gevisualiseerd in een interactieve en krachtige UI om de beslissingen van onderzoekers te ondersteunen.



"Bij Crystal stellen wij alles in het werk om cryptocurrency-markten veiliger en transparanter te maken door middel van eersteklas blockchaintransactieanalyses voor AML en CFT. Wij bieden hoogwaardige risicoscoringsmechanismen via voorspellende analyses en datawetenschap, samen met entiteitsmonitoring om de herkomst van geld te achterhalen", aldus Marina Khaustova, CEO van Crystal Blockchain. "De crypto-industrie is relatief jong en heeft, naarmate de technologie zich ontwikkelt, unieke nalevingsvereisten. Dus als het gaat om fraudebestrijding is het essentieel om de beste praktijken van meer volwassen financiële industrieën te combineren met de kennis vergaard door crypto-marktdeskundigen. We kijken ernaar uit om met FICO samen te werken in onze gezamenlijke missie om de wereldwijde financiële markten, hetzij echte hetzij virtuele, veiliger en betrouwbaarder te maken voor banken, financiële instellingen en hun klanten, door het verbeteren van de identificatie van fraude en het opsporen van verdachte activiteiten op de."



Over Crystal Blockchain Crystal Blockchain van Bitfury Group is het all-in-one analyse- en monitoringinstrument voor crypto AML-naleving voor VASP's. Het Crystal Blockchain-team van wereldklasse blockchainanalisten, bekroonde wiskundigen en professionele softwareontwikkelaars, staat als één man achter het idee om gebruik te maken van de blockchaintechnologie om een betere, veiligere toekomst op te bouwen, door het ontwerpen van best-in-class blockchainoplossingen voor aanbieders van virtuele-activadiensten en regelgevende instanties. Crystals anti-witwasinstrumenten stellen cryptobedrijven en financiële instellingen in staat om te werken in een veilige en beveiligde omgeving en compliance officers om hun werk efficiënter te doen. Crystal werd ontwikkeld door het softwareteam van de Bitfury Group en wordt wereldwijd gedistribueerd door het in Amsterdam gevestigde Crystal Blockchain BV. Meer informatie vindt u op https://crystalblockchain.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=3013992-1&h=751266003&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3013992-1%26h%3D444912969%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fcrystalblockchain.com%252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fcrystalblockchain.com&a=https%3A%2F%2Fcrystalblockchain.com].



Over FICO FICO faciliteert beslissingen die mensen en bedrijven over de hele wereld helpen om te slagen. Het in 1956 opgerichte en in Silicon Valley gevestigde bedrijf is een pionier in het gebruik van voorspellende analyses en datawetenschap om bedrijfsbeslissingen te verbeteren. FICO bezit meer dan 195 Amerikaanse en buitenlandse octrooien op technologieën die de winstgevendheid, klanttevredenheid en groei voor bedrijven in de financiële dienstverlening, telecommunicatie, gezondheidszorg, detailhandel en vele andere sectoren verhogen. Met behulp van FICO-oplossingen doen bedrijven in meer dan 100 landen alles, van het beschermen van 2,6 miljard betaalkaarten tegen fraude, tot het helpen van mensen om krediet te krijgen, of het zorgen dat miljoenen vliegtuigen en huurauto's op het juiste moment op de juiste plaats zijn. Meer informatie vindt u op https://www.fico.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=3013992-1&h=815099604&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3013992-1%26h%3D2649120279%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.fico.com%252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.fico.com&a=https%3A%2F%2Fwww.fico.com].



FICO is een geregistreerd handelsmerk van Fair Isaac Corporation in de VS en andere landen.



