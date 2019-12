Mindtree lanceert een Experience Centre voor immersieve technologieën in samenwerking met PTC

Immersive Aurora-faciliteit biedt mogelijkheden voor verbetering van klantervaring door contactpunten in augmented, virtual en mixed reality



WARREN, New Jersey en BANGALORE, 17 december 2019 /PRNewswire/ -- Mindtree [http://www.mindtree.com/], een mondiaal bedrijf op het gebied van technologiediensten en digitale transformatie, heeft vandaag bekendgemaakt dat het een nieuw, in India gevestigd centraal kenniscentrum heeft opgericht met de naam Immersive Aurora. Op de locatie zullen nieuwe ervaringen op het gebied van immersieve technologieën worden ontwikkeld. Mindtree werkt samen met mondiaal softwarebedrijf PTC voor het ontketenen van nieuwe mogelijkheden en het transformeren van interacties door de klantervaring en de Industrie 4.0-contactpunten.



https://mma.prnewswire.com/media/1004066/Mindtree_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1004066/Mindtree_Logo.jpg]



Investeringen in augmented, virtual en mixed reality geven opnieuw vorm aan ervaringen in consumenteninteracties, verkoop en marketing, design, training, service en datavisualisatie. Mindtree en PTC zullen zoeken naar mogelijkheden voor wereldwijde klanten om immersieve technologische ervaringen breder te implementeren in hun activiteiten, door de combinatie van Mindtree's Immersive Aurora en PTC's toonaangevende industriële augmented reality (AR)-solution Vuforia(®).



"Mindtree, met haar diepe digitale ervaring, heeft altijd voorop gelopen ondernemingen te helpen hun eindklanten verbeterde en contextuele ervaringen te leveren," aldus Debashis Chatterjee, CEO van Mindtree. "Door de lancering van Immersive Aurora en de samenwerking met PTC, heeft Mindtree een goede uitgangspositie om haar klanten te helpen snel de waarde te ontsluiten van hun technologische investeringen nu de convergentie tussen de fysieke en de virtuele werelden versnelt."



"Immersieve technologieën kunnen tastbare bedrijfswaarde realiseren, maar de meeste klanten weten niet welke toepassingen het meest zinvolle investeringsrendement opleveren. En daarbij weten ze eerlijk gezegd vaak ook niet waar ze moeten beginnen aan hun reis van digitale transformatie," aldus Jim Heppelmann, president en CEO van PTC. "Door dit strategisch partnerschap met Mindtree, zijn wij beter in staat klanten te helpen snel die AR-gebruikerssituaties te identificeren die de meeste waarde opleveren en hen vervolgens te helpen die oplossingen te schalen door hun respectieve activiteiten."



Over Mindtree



Mindtree (NSE: MINDTREE) is een mondiaal technologie consultancy- en dienstenbedrijf, dat bedrijven helpt om schaal en flexibiliteit bij elkaar te brengen voor het behalen van concurrentievoordeel. 'Born digital' in 1999 en nu een bedrijf van de Larsen & Toubro Group, past Mindtree haar diepe domeinkennis toe in meer dan 350 zakelijke klantcontracten voor het afbreken van silo's, het verduidelijken van digitale complexiteit en het sneller naar de markt brengen van nieuwe initiatieven. Wij stellen IT in staat te bewegen op zakelijke snelheid en maken daarbij gebruik van opkomende technologieën en de efficiënties van Continuous Delivery voor het aansporen van bedrijfsinnovatie. We zijn actief in 18 landen en meer dan 40 vestigingen over de hele wereld en worden consequent aangemerkt als een van de beste werkgevers, dagelijks belichaamd door onze winnende cultuur die bestaat uit 21.000 ondernemende, samenwerkende en toegewijde 'Mindtree Minds'.



PTC en Vuforia zijn handelsmerken of geregistreerde hansdelsmerken van PTC Inc. en/of haar dochterbedrijven in de Verenigde Staten en andere landen.



Neem voor meer informatie contact op met:



INDIA Swetha Ganesan Mindtree +91-9789061981 Swetha.Ganesan@mindtree.com [mailto:Swetha.Ganesan@mindtree.com]



VERENIGDE STATEN Erik Arvidson Matter +978-518-4542 mindtree@matternow.com [mailto:mindtree@matternow.com]



EUROPA Edward Stevenson Hotwire +44-783-459-7877 Edward.Stevenson@hotwireglobal.com [mailto:Edward.Stevenson@hotwireglobal.com]



Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1004066/Mindtree_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1004066/Mindtree_Logo.jpg]