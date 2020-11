Toonaangevende onderzoeksfirma specificeert hun visie op en hun routekaart naar transformatie van digitale regelgeving

Nieuwe White Paper van Cellebrite schetst hoe digitale informatie onderzoeksmogelijkheden zal transformeren



TYSONS CORNER, Va., 17 november 2020 /PRNewswire/ --Cellebrite [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2981286-1&h=2052493313&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2981286-1%26h%3D2143191916%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.cellebrite.com%252Fen%252Fhome%252F%26a%3DCellebrite&a=Cellebrite], de wereldleider in oplossingen voor digitale informatie (Digital Intelligence-DI) voor de publieke en private sector, publiceerde onlangs een nieuwe white paper met IDC, "Policing 2025: Een nieuw kader voor onderzoeken visualiseren." In de White Paper stelt IDC een methodiek voor waarmee openbare veiligheidsorganisaties kunnen transformeren naar digitale informatie. De white paper schetst een kader voor bureaus om waarde aan te tonen en vertrouwen te wekken in gemeenschappen en onderzoekt de stappen die bureaus moeten nemen om in 2025 digitale regelgeving te bereiken, waaronder:



https://mma.prnewswire.com/media/1193846/Cellebrite_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1193846/Cellebrite_Logo.jpg]





-- Een digitale, empirisch onderbouwde en op data gestuurde aanpak

ontwikkelen, terwijl we ons blijven inzetten voor een billijke

toepassing van het recht

-- Gebruikmaken van Digital Intelligence-platforms en de volgende generatie

kerninfrastructuur

-- Mensen, processen en werkprocedures ontwikkelen om de efficiëntie en

effectiviteit van onderzoeksteams te vergroten

-- Opleiden van onderzoekers en inspecteurs om digitale informatie te

produceren en te analyseren

"We zien een groeiende trend bij wetshandhavingsinstanties om oplossingen voor onderzoeksanalyses te gebruiken voor het identificeren van digitale informatie zaken sneller op te lossen", aldus Yossi Carmil, CEO van Cellebrite. "De white paper belicht de uitdagingen die de transformatie naar een op data gestuurd bureau kent en hoe men een Digital Intelligence-platform kan gebruiken om zaken sneller en beter te kunnen oplossen."



IDC voorspelt dat in 2025 alle digitale bewijzen en informatie zullen worden beheerd en geanalyseerd in DI-platforms. DI zijn de gegevens die worden verzameld uit digitale bronnen en het proces waarmee bureaus toegang krijgen tot deze gegevens, deze beheren en er informatie uit krijgen om hun onderzoeken efficiënter uit te voeren en ze sneller tot een goed einde te brengen.



"Politiebureaus ondergaan momenteel in hoog tempo radicale transformaties als gevolg van nieuwe werkomgevingen en de noodzaak om het vertrouwen van het publiek in de politie te herstellen", zegt Alison Brooks, IDC Research Vice President, wereldwijd hoofd openbare veiligheid. "Digital Intelligence-platforms zijn de sleutel voor onderzoekers om de enorme hoeveelheid gegevens die ze binnen handbereik hebben om te zetten in waardevolle informatie die hen helpt om zaken op te lossen en mensen veilig te houden."



Voor het downloaden van de IDC White Paper, Policing 2025: Een nieuw raamwerk voor onderzoeken visualiseren, klik hier [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2981286-1&h=4169525087&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2981286-1%26h%3D2770799016%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.cellebrite.com%252Fen%252Fresources%252Fwhitepapers%252Fpolicing-2025-envisioning-a-new-framework-for-investigations%252F%26a%3Dhere&a=hier].



Over Cellebrite

Cellebrite is de wereldleider op het gebied van oplossingen voor digitale informatie voor wetshandhavingsinstanties en overheids- en bedrijfsorganisaties. Cellebrite levert een geïntegreerde suite van innovatieve softwareoplossingen, analytische tools en bekroonde services die ontwikkeld zijn om digitale onderzoeken te versnellen en een antwoord te bieden op de groeiende complexiteit van de aanpak van criminaliteit en beveiligingsuitdagingen in het digitale tijdperk. Cellebrite wordt vertrouwd door duizenden toonaangevende bureaus en bedrijven in meer dan 150 landen en helpt bij het vervullen van de gezamenlijke missie om een veiligere wereld te creëren. Kijk voor meer informatie over ons op www.cellebrite.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2981286-1&h=4190134084&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2981286-1%26h%3D752134054%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2757684-1%2526h%253D2244196573%2526u%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fwww.cellebrite.com%25252F%2526a%253Dwww.cellebrite.com%26a%3Dwww.cellebrite.com&a=www.cellebrite.com] of volg ons op @Cellebrite_UFED.



Contactpersoon:

Olga Shmuklyer, SVP

Fusion PR

Mobiel: +1 917 715 0329

Cellebrite@FusionPR.com [mailto:Cellebrite@FusionPR.com]



Adam Jaffe, VP of Global Communications, Cellebrite

Mobiel: +1 609 502 6889

Adam.Jaffe@cellebrite.com [mailto:Adam.Jaffe@cellebrite.com]



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1193846/Cellebrite_Logo.jpg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2981286-1&h=541633474&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2981286-1%26h%3D3985185817%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1193846%252FCellebrite_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1193846%252FCellebrite_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1193846%2FCellebrite_Logo.jpg]



Web site: https://www.cellebrite.com/en/home//