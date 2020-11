Nederlanders wederom 's werelds beste in Engelse taal

ZÜRICH, 17 november 2020 /PRNewswire/ -- Van alle landen waar Engels niet de moedertaal is, beheersen de Nederlanders voor het tweede jaar op een rij die taal het best. Denemarken en Finland volgen op plaats 2 en 3. Dat blijkt uit een wereldwijd onderzoek [https://www.ef.nl/epi/] van onderwijsorganisatie EF Education First [https://www.ef.nl/pg/studeren/], waaraan 2,2 miljoen volwassenen deelnamen. De Engelse taalvaardigheid werd in 100 landen en regio's onderzocht.



Amsterdammers beste in Engels

Nederlanders spreken een aardig woordje over de grens. Wij kunnen ons dus prima verstaanbaar maken in het Engels. De eerste plaats in het onderzoek van EF Education First bewijst dat. Dit is voornamelijk te verklaren door het feit dat er vanaf de basisschool Engels gegeven wordt en ook in de laatste studiejaren op zowel beroepsonderwijs als universiteit. Maar ook buiten de schoolbanken worden Nederlanders blootgesteld aan de Engelse taal, door bijvoorbeeld Engelstalige programma's op tv. Wie inzoomt en de scores rangschikt per stad in Nederland, ziet Amsterdam, Rotterdam en Den Haag bovenaan staan.



Netwerkeffect van het Engels nog nooit zo sterk geweest

Het opleidingsinstituut publiceert sinds 2011 ieder jaar de EF English Proficiency Index [https://www.ef.nl/epi/] (EPI). "Mooi dat Nederland ook dit jaar weer de nummer één positie heeft weten te bekleden. Juist in de uitdagende omstandigheden van het afgelopen jaar is duidelijk geworden dat communicatie key is. Met een wereld die door alle online communicatie kleiner is geworden, zijn samenwerkingen over de grenzen belangrijk en speelt de Engelse voertaal een sleutelrol", zegt Marc Hollander, Country Manager EF Education First Nederland.



Europa het beste in de Engelse taal

Europa behaalt de hoogste totaalscores. De top 10 van landen waar gemiddeld het beste Engels wordt gesproken, bestaat -op Singapore na- uit Europese landen. Onze noorderburen volgen ons op nauwe voet. Singapore neemt dit jaar plek 10 voor z'n rekening. Hekkensluiters van de lijst zijn respectievelijk Oman, Iraq en tot slot Tajikistan op plek 98, 99 en 100. Dit is voornamelijk te verklaren door ongelijke toegang tot Engelse leermiddelen.





1. Nederland

2. Denemarken

3. Finland

4. Zweden

5. Noorwegen

6. Oostenrijk

7. Portugal

8. Duitsland

9. België

10. Singapore

Over EF EPI

Dit jaar is de Standard English Test, 's werelds eerste gratis gestandaardiseerde Engelse test, bij 2,2 miljoen mensen afgenomen uit 100 landen. De scoringschaal van de EF EPI is dit jaar opgeschoven naar 800 punten om verwarring met de vorige schaal, die op een percentiel leek, weg te nemen. Naast de nieuwe schaal is in het verslag een verduidelijking opgenomen van de omrekening van de EF EPI-scores naar het gemeenschappelijk Europees Referentiekader (ERK).



Over EF Education First

EF Education First is marktleider in internationaal onderwijs en aanbieder van taalcursussen, uitwisselingsprogramma's en studies in het buitenland. Door continu te investeren in onderzoek naar de beste leermethode en te blijven vernieuwen, staat EF Education First wereldwijd bekend om haar kwalitatieve taalprogramma's en heeft de onderwijsorganisatie miljoenen jongeren en volwassenen geholpen om hun dromen en doelen te verwezenlijken. EF Education First's missie is "opening the world through education". De onderwijsorganisatie telt meer dan 600 scholen en kantoren in meer dan 50 landen. EF Education First is ook de officiële taaltrainingspartner voor de Olympische en Paralympische Spelen van Tokyo 2020.



