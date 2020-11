NPROXX wint prestigieuze innovatieprijs

JÜLICH, Duitsland, 17 november 2020 /PRNewswire/ -- NPROXX heeft de "2020 AC(2) Innovatieprijs, district Aken" ontvangen voor de ontwikkeling van de van koolstofvezel gemaakte vaten voor het onder grote druk opslaan van gasvormige waterstof. Gewicht en productkwaliteit onderscheiden deze technologie van conventionele producten. Hierdoor zijn deze opslagvaten bij uitstek geschikt voor voertuigproductie en transportoplossingen voor de mobiliteit van de toekomst. NPROXX ziet zichzelf als een belangrijke speler in de innovatieve technologiesector en werkt momenteel aan de uitbreiding van zijn productiecapaciteit.



Duurzame energie-, verkeers- en vervoerssystemen op basis van waterstof



In zijn rol als juryvoorzitter reikte de bestuurder van het district Euskirchen, Markus Ramers, de innovatieprijs uit aan Dr. Rainer vor dem Esche, de Algemeen directeur van NPROXX. In zijn lovende toespraak bracht Ramers als volgt hulde aan de winnaar: "In marktanalyses werd waterstof genoemd als een van de belangrijkste energiedragers van de toekomst. Om over te stappen op een duurzaam energie-, verkeer- en vervoerssysteem, ontkom je niet aan waterstof. NPROXX begreep dit. In de nasleep van een energierevolutie en een beweging weg van de steenkoolproductie, staat de regio aan de vooravond van ingrijpende veranderingen. Het bedrijf is actief betrokken bij het tot stand brengen van deze verandering op het gebied van innovatie en klimaatbescherming. Ik wens NPROXX veel succes bij hun inspanningen!"



"We zijn erg trots met deze prijs", aldus Rainer vor dem Esche. "De mobiliteit van de toekomst is begonnen! Onze regio loopt voorop. Als NPROXX willen we graag ons steentje bijdragen met onze opslagoplossingen. De algemeen directeur vervolgt: "in die zin zien we deze prijs als een motivatie voor de toekomst, maar ook als waardering voor het werk dat we hebben verricht."



Andere weldoeners, bestuurder Wolfgang Spelthahn van het district Düren, en de burgemeester van Jülich, Axel Fuchs, deelden ook een paar woorden. De AC(2)-prijsuitreiking geschiedde onder het toeziend oog van Thomas Rachel, parlementair staatssecretaris bij het federale ministerie van Onderwijs en Onderzoek, die de deelnemers aan het online evenement begroette.



De winnaar van de innovatieprijs werd gekozen door een vakbekwame jury, bestaande uit vertegenwoordigers van succesvolle en innovatieve bedrijven uit het district, gerenommeerde experts op het gebied van innovatie door onderzoek en ontwikkeling, en een vertegenwoordiger van bestuurlijke topambtenaren.



Vier andere kandidaten werden dit jaar voorgedragen voor de AC(2)-innovatieprijs, waaronder Caritas Betriebs- und Werkstätten GmbH (CBW) van Eschweiler en EuLog Service gGmbH uit Euskirchen-Kuchenheim met sociale innovaties en oculavis GmbH met een software- en verwerkingsinnovatie en umlaut telehealthcare GmbH met een productinnovatie, beide afkomstig uit Aken.



Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1331570/NPROXX.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1331570/NPROXX.jpg]



