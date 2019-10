ZTE wint 5G Excellence Award tijdens het SDN/NFV World Congress

SHENZHEN, China, 17 oktober 2019 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), een grote, internationale provider van telecommunicatie en oplossingen voor consumententechnologie voor mobiel internet, heeft vandaag bekendgemaakt dat ZTE vanwege diens oplossing Common Edge de 5G Excellence Award heeft gewonnen tijdens het SDN/NFV World Congress in Den Haag. Het is de enige award voor beste 5G-product en -oplossing die tijdens het congres werd uitgereikt.



De ZTE-oplossing Common Edge maakt gebruik van de toonaangevende dual-core-technologie (VM + container) om een gedistribueerde 5G-cloud van de nieuwe generatie te bouwen. De oplossing maakt gebruik van zeer geïntegreerde hardware en meerdere typen zelfaanpassende acceleratiehardware om te voldoen aan alle vereisten van 5G-scenario's. Door de introductie van AI-engine, cloud-edge-samenwerking en edge-edge-samenwerking, maakt het rekenkracht mogelijk die meegaat met services en intelligente optimalisatie realiseert.



Deze oplossing doorbreekt de gesloten architectuur van traditionele telecomnetwerken en opent edge-netwerkinfrastructuur, hardware-acceleratiemogelijkheid, edgenetwerk-offloadingcapaciteit en draadloos netwerkperceptie voor externe applicaties. De oplossing verkent de bijbehorende capaciteiten van het draadloze netwerk en accelereert service-innovaties in verticale industrieën waardoor de end-to-end-vertraging van gebruiker-serviceinteractie wordt verminderd en gebruikerservaringen worden verbeterd.



De ZTE-oplossing Common Edge kan één-sleutelimplementatie en geautomatiseerde provisioning van MEC en APP's uit de verticale industrie realiseren en kijkt daarmee vooruit naar toekomstige O&M-uitdagingen die gepaard gaan met grootschalige MEC-constructie. Door eenduidig edgebeheer en intelligente O&M, realiseert het onbewaakte O&M bij de edge om OPEX aanzienlijk te verminderen.



De ZTE-oplossing Common Edge wordt al algemeen toegepast in industriële productie, smart grids, Internet of Vehicle (IoV), entertainment en media, openbare veiligheid, onderwijs, gezondheidszorg, financiële sector, landbouwsector en andere sectoren. Het is gericht op '1+4' industriële applicaties, dat wil zeggen: beschikbaar stellen van draadloze netwerkcapaciteit + big video, IoV, intelligente productie en stroomvoorziening. Ondersteund door de Common Edge-oplossing heeft ZTE uitvoerige samenwerkings- en pilotprojecten uitgevoerd met meer dan 100 strategische partners en meer dan 200 gebruikers in de industrie.



ZTE is een provider van geavanceerde telecommunicatiesystemen, mobiele apparaten en zakelijke technologische oplossingen voor consumenten, telefonieproviders, bedrijven en klanten in het publieke domein. Onderdeel van de strategie van ZTE is het streven klanten te voorzien van geïntegreerde end-to-end innovaties die uitmuntend functioneren alsook waarde bieden nu de telecommunicatie en IT-sectoren bijeenkomen. ZTE is beursgenoteerd in Hongkong en Shenzhen (H-aandeelstockcode: 0763.HK/A-aandeelstockcode: 000063.SZ), ZTE verkoopt zijn producten en services in meer dan 160 landen.



Tot nu toe heeft ZTE 25 commerciële 5G-contracten gekregen op belangrijke markten zoals Europa, Azië en Stille Oceaan, Midden-Oosten/Afrika (MEA). ZTE verbindt zich ertoe 10 procent van diens jaaromzet te investeren in onderzoek en ontwikkeling en vervult leidende rollen in internationale organisaties die de standaard stellen.



