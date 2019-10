ZTE en China Unicom winnen Best Network Intelligence Award tijdens Broadband Awards 2019

SHENZHEN, China, 17 oktober 2019 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), een grote, internationale provider van telecommunicatie en oplossingen voor consumententechnologie voor mobiel internet, heeft vandaag bekendgemaakt dat ZTE en de China Unicom-vestiging in Guangdong de Best Network Intelligence Award hebben gewonnen tijdens de Broadband Awards 2019 in Amsterdam vanwege de intelligente configuratiecontrole op basis van de 'rolvingerafdruk'.



De oplossing op basis van het ZTE transportgeïntegreerde beheer- en controleproduct, ZENIC ONE, maakt gebruikt van het toonaangevende AI-algoritme en automatiseringstechnologie om de intelligente configuratiecontrole van transportnetwerkapparaten mogelijk te maken. De oplossing biedt uitstekende mogelijkheden om de efficiëntie van de configuratiecontrole met 90% te verbeteren en het identificatiepercentage van afwijkende configuraties met 85%, waardoor de efficiëntie van bedrijfsvoering en onderhoud aanzienlijk wordt vergroot.



De op rolvingerafdrukken gebaseerde intelligente configuratiecontrole die is ontwikkeld door ZTE en de China Unicom-vestiging in Guangdong maakt gebruik van het AI-algoritme om de configuratiestructuurfunctie van het apparaat te extraheren uit de bestaande netwerkconfiguratiegegevens om zo de rolvingerafdruk van het apparaat te genereren.



De intelligente configuratiecontrole bouwt een protocolmodel op basis van AI Knowledge Graph op en implementeert de netwerkrollen van de apparaten zodat fouten in de configuratie van te voren kunnen worden gedetecteerd. Deze functie omvat semantische herkenning, gegevensanalyse en big data-analyse.



Daarnaast zet het diverse AI-technologieën in zoals NLP en Knowledge Graph, om de traditionele, handmatige configuratiecontrole te veranderen. Dit leidt ertoe dat de automatische configuratiecontrole de traditionele controle verkort van 90 werkdagen tot 7 werkdagen wat de efficiëntie van de configuratiecontrole en het identificatiepercentage voor configuratierisico's aanzienlijk verbetert.



ZENIC ONE is ontwikkeld op basis van de microservice-architectuur. Het is het eerste SDN-systeem van de industrie dat intelligent netwerkbeheer, controle, indeling, garantie en analyse integreert op basis van het cloud-native concept. ZENIC ONE dekt alle 4G/5G-scenario's voor het transportnetwerk, inclusief PTN/SPN, IP/IPRAN, OTN en segmentering. Het is ontworpen om intelligenter netwerkbeheer en controlefuncties op het transportnetwerk te kunnen toepassen.



ZENIC ONE werd beoordeeld als 'Zeer sterk' door GlobalData in "WAN SDN Controller: Competitive Landscape Assessment" dat in oktober 2019 werd uitgebracht. In augustus 2019 waren er aan ZENIC ONE 94 octrooien toegekend. Het was toegevoegd aan de voorstellen van bijna 70 internationale standaarden en toegepast in meer dan 20 onderzoeksprojecten van bekende universiteiten.



De Broadband Awards erkennen het allerbeste op het gebied van breedband en lichten de prestaties in next-generation communicaties, applicaties, services, strategieën en meer uit.



ZTE is een provider van geavanceerde telecommunicatiesystemen, mobiele apparaten en zakelijke technologische oplossingen voor consumenten, telefonieproviders, bedrijven en klanten in het publieke domein. Onderdeel van de strategie van ZTE is het streven klanten te voorzien van geïntegreerde end-to-end innovaties die uitmuntend functioneren alsook waarde bieden nu de telecommunicatie en IT-sectoren bijeenkomen. ZTE is beursgenoteerd in Hongkong en Shenzhen (H-aandeelstockcode: 0763.HK/A-aandeelstockcode: 000063.SZ), ZTE verkoopt zijn producten en services in meer dan 160 landen.



Tot nu toe heeft ZTE 25 commerciële 5G-contracten gekregen op belangrijke markten zoals Europa, Azië en Stille Oceaan, Midden-Oosten/Afrika (MEA). ZTE verbindt zich ertoe 10 procent van diens jaaromzet te investeren in onderzoek en ontwikkeling en vervult leidende rollen in internationale organisaties die de standaard stellen.



