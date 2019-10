Mindtree rapporteert een breed gedragen omzetgroei in de dubbele cijfers

WARREN, New Jersey en BANGALORE, India, 17 oktober 2019 /PRNewswire/ -- Mindtree [http://www.mindtree.com/], een wereldwijd bedrijf voor technische dienstverlening en digitale transformatiediensten, dat klanten helpt om snellere bedrijfsresultaten te realiseren, heeft vandaag zijn geconsolideerde resultaten bekend gemaakt voor het tweede kwartaal dat op 30 september 2019 eindigde, en dat door zijn raad van bestuur is goedgekeurd.



https://mma.prnewswire.com/media/1004066/Mindtree_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1004066/Mindtree_Logo.jpg]



"Onze prestaties in het tweede kwartaal, met een jaar-op-jaar omzet in de dubbele cijfers, weerspiegelt zowel onze klantgerichtheid, als de winnaarsmentaliteit van onze werknemers en onze innovatie," zegt Debashis Chatterjee, CEO van Mindtree. "Wij blijven ons inzetten om onze uitvoering om te investeren in groei te versterken en de aandeelhouderswaarde te stimuleren."



Belangrijke financiële hoofdpunten:



Kwartaal afgesloten op 30 september 2019





-- In US dollars:



-- Omzet van $271,0 miljoen (groei van 2,6% kwartaal-op-kwartaal /

10,0% jaar-op-jaar)

-- Constante valutagroei van 3,2% kwartaal-op-kwartaal / 11,1%

jaar-op-jaar

-- Nettowinst van $19,2 miljoen (groei van 43,5% kwartaal-op-kwartaal /

daling van 34,1% jaar-op-jaar)

-- In INR (Indiase roepie):



-- Omzet van ₹ 19.143 miljoen (groei van 4,4% kwartaal-op-kwartaal /

9,1% jaar-op-jaar)

-- Nettowinst van ₹ 1.350 miljoen (45,6% kwartaal-op-kwartaal groei/

daling van 34,6% jaar-op-jaar)

Andere hoofdpunten:





-- Klanten:



-- 343 actieve klanten op 30 september 2019

-- $5 miljoen-klanten groeide met één, tot 47

-- Mensen:



-- 21.267 Mindtree Minds op 30 september 2019

-- Slepend 12-maandenverloop is 16,5%

-- BOT's*:



-- Automatisering speelt een belangrijke rol in de modernisering van

onze technologische dienstverlening, wat voor onze klanten verhoogde

efficiëntie en resultatensnelheid betekent. We zijn er trots op om

de kracht van onze BOT's te kunnen melden, die autonoom met onze

Mindtree Minds samenwerken, waardoor onze teams meer kunnen doen en

grotere doelen kunnen bereiken

-- Op 30 september 2019 hadden wij 700 BOT's in dienst

*Software die autonoom, vrij van enige interferentie, menselijk of anderszins, functioneert om een belangrijke taak uit te voeren die anders door een persoon uitgevoerd zou moeten worden





-- Meerjarige en miljoenencontracten met toonaangevende wereldwijde

klanten:

Nieuwe klanten:



Bestaande Klanten:





-- Erkenning:



-- Mindtree is in het 2019 kwadrantverslag van ISG Provider Lens(TM):

Transformational IoT Services - Technology, Solutions, Platforms,

and Industries uitgeroepen tot US Leader en Global Rising Star in

Consulting en Dienstverlening

-- Mindtree is in het 2019 kwadrantverslag van ISG Provider Lens(TM):

Transformational IoT Services - Technology, Solutions, Platforms,

and Industries uitgeroepen tot US Rising Star in Connected Cars

-- Mindtree is in het 2019 kwadrantverslag van ISG Provider Lens(TM)

Private/Hybrid Cloud Data Center Services & Solutions uitgeroepen

tot Leader for the Managed Services Archetype (gericht op

middelgrote deals)

-- Mindtree is in het 2019 kwadrantverslag van ISG Provider Lens(TM)

SAP Hana & Leonardo Ecosystem Partners uitgeroepen tot UK Leader in

SAP Leonardo Transformation, SAP BW/4 on HANA en BW on HANA

Transformation & Operations, SAP S/4HANA & Business Suite on HANA

Transformation, en SAP S/4HANA & Business Suite on HANA Managed

Services

-- Mindtree is in het 2019 kwadrantverslag van ISG Provider Lens(TM)

SAP Hana & Leonardo Ecosystem Partners uitgeroepen tot Leader,

Nordics in SAP Leonardo Transformation, SAP BW/4 on HANA en BW on

HANA Transformation & Operations, en SAP S/4HANA & Business Suite on

HANA Managed Services

-- Mindtree is in het 2019 kwadrantverslag van het ISG Provider

Lens(TM) SAP Hana & Leonardo Ecosystem Partners uitgeroepen tot

Rising Star USA in SAP BW/4 on HANA en BW on HANA Transformation &

Operations

-- Mindtree is in het 2019 kwadrantverslag van ISG Provider Lens(TM)

SAP Hana & Leonardo Ecosystem Partners uitgeroepen tot Rising Star

Global in SAP Cloud Platform Support Services

-- Mindtree heeft de prestigieuze Mother Teresa Award ontvangen voor

maatschappelijk verantwoorde onderneming, als erkenning voor zijn

toonaangevende praktijken in het stimuleren van sociale impact

Over Mindtree



Mindtree (NSE: MINDTREE) is een wereldwijd technologisch advies- en dienstenbedrijf, dat Global 2000 bedrijven helpt om omvang met flexibiliteit te combineren om een concurrentievoordeel te behalen. Mindtree, dat in 1999 'digital geboren' werd en nu deel uitmaak van de Larsen & Turbo Group, past zijn diepgaande domeinkennis toe op meer dan 350 geëngageerde bedrijfsopdrachten om silo's af te breken, digitale complexiteit beter te begrijpen en nieuwe initiatieven sneller op de markt te brengen. Wij zorgen ervoor dat de IT gelijke tred houdt met het bedrijf, door gebruik te maken van opkomende technologieën en de efficiëntie van continue levering om zakelijke innovatie te bevorderen. Wij zijn actief in 15 landen en worden consequent beschouwd als een van de beste plekken om te werken, wat dagelijks bewezen wordt door onze cultuur van succes, belichaamd door bijna 21.000 ondernemende, samenwerkende en toegewijde "Mindtree Minds."



Bezoek ons op www.mindtree.com [http://www.mindtree.com/] of volg ons @Mindtree_Ltd



Veilige zone



Bepaalde verklaringen in deze uitgave met betrekking tot onze toekomstige groeimogelijkheden zijn voorspellende verklaringen die een aantal risico's en onzekerheden met zich meebrengen. Dit kan ertoe leiden dat de werkelijke resultaten verschillen van de resultaten weergegeven in deze voorspellende verklaringen. Wij hebben niet de intentie om toekomstgerichte verklaringen die door of namens ons zijn gedaan, te actualiseren.



Neem voor meer informatie contact op met:



INDIA

Swetha Ganesan

Mindtree

+91-9789061981 Swetha.Ganesan@mindtree.com [mailto:Swetha.Ganesan@mindtree.com]



VERENIGDE STATEN

Erik Arvidson

Matter Communications

+978-518-4542

earvidson@matternow.com [mailto:earvidson@matternow.com]



EUROPA

Susie Wyeth

Hotwire

+44(0)207-608-4657s

susie.wyeth@hotwireglobal.com [mailto:susie.wyeth@hotwireglobal.com]



Mindtree Limited, Global Village, RVCE Post, Mysore Road, Bangalore-560059;

CIN: L72200KA1999PLC025564; Tel.: + 91 80 6706 4000; Fax: +91 80 6706 4100;

E-mail: info@mindtree.com/investors@mindtree.com [mailto:investors@mindtree.com];

Website: www.mindtree.com [http://www.mindtree.com/]



Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1004066/Mindtree_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1004066/Mindtree_Logo.jpg]