Michter's brengt 20 jaar oude Bourbon op de markt voor het eerst in twee jaar

LOUISVILLE, Kentucky, 17 oktober 2018 /PRNewswire/ -- Meesterdistilleerder Pamela Heilmann van Michter's en Meester van Rijping Andrea Wilson van Michter's hebben besloten om de 20 jaar oude Kentucky Straight Bourbon van Michter's dit jaar op de markt te brengen. Deze bourbon van Michter's werd voor het laatst twee jaar geleden op de markt gebracht in november 2016.





"Wij zijn heel trots op onze producten van 20 en meer jaar oud," zei Joseph J. Magliocco, voorzitter van Michter's. "Zij komen uit stocks die wij jaren geleden kochten en wij menen dat de vaten zich goed hebben ontwikkeld." Omdat Distilleerderij Michter's erkent dat het rickhouse-beheer van cruciaal belang is bij de veroudering van oudere whisky's, heeft zij een Meester van Rijping. Deze functie wordt bekleed door Andrea Wilson, de eerste vrouw ooit die Voorzitter was van de Distilleerdersvereniging van Kentucky. Wilson maakte de volgende opmerking: "Eén van de meest opwindende aspecten van mijn job is wanneer ik van de oudere vaten proef. Deze vaten waren echt heel speciaal en wij zijn verheugd deze 20 jaar oude Bourbon dit jaar met onze klanten te delen."



Michter's heeft een rijke en lange traditie op het gebied van traditionele Amerikaanse whisky's van onberispelijke kwaliteit. Met elk beperkt aanbod van een product dat is gerijpt tot precies het exacte moment bestaat de veelgeprezen portefeuille van Michter's uit bourbon, roggewhisky en Amerikaanse whisky.



De sterktegraad van dit in 2018 op de markt gebracht product is 114,2, en de voorgestelde verkoopprijs in de Verenigde Staten voor een fles van 750 ml is $700. Voor meer informatie kunt u terecht op www.michters.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2268959-1&h=2104249260&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2268959-1%26h%3D1605710503%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.michters.com%252F%26a%3Dwww.michters.com&a=www.michters.com]; volg ons op Instagram [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2268959-1&h=410024185&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2268959-1%26h%3D2287204301%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.instagram.com%252Fmichterswhiskey%252F%26a%3DInstagram&a=Instagram], Facebook [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2268959-1&h=4055791298&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2268959-1%26h%3D1504935964%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.facebook.com%252Fmichterswhiskey%26a%3DFacebook&a=Facebook] en Twitter [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2268959-1&h=3583867861&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2268959-1%26h%3D773328827%26u%3Dhttps%253A%252F%252Ftwitter.com%252Fmichterswhiskey%26a%3DTwitter&a=Twitter].



