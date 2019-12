Joint venture WDP & VIB is klaar voor regionale uitbreiding en gaat van start in Gelsenkirchen



Na de eerdere aankondigding[1] van hun intentie om hun vastgoedportefeuille regionaal uit te breiden in de Duitse regio’s Noordrijn-Westfalen, Bremen en Hampburg, hebben WDP en VIB Vermögen hun partnership geformaliseerd via de joint venture WDP & VIB. Beide vennootschappen houden elk 50 % van deze joint venture aan. De joint venture is nu volledig operationeel en klaar voor zijn eerste project.



Joint venture WDP & VIB gaat van start in Gelsenkirchen

De joint venture WDP & VIB heeft een contract getekend voor de aankoop van een perceel grond van circa 80.000 m² voor de toekomstige ontwikkeling van een logistiek pand in Gelsenkirchen (Duitsland). Het nieuw verworven perceel maakt deel uit van een industriezone en zal plaats bieden aan twee te ontwikkelen logistieke gebouwen met een oppervlakte van elk ongeveer 20.000 m². De start van de werken is afhankelijk van voorverhuring en zal gebeuren na sanering van het terrein door de gemeente (niet voor Q4 2020). De commercialisatie van deze brownfieldontwikkeling is in volle gang.



Gelsenkirchen is gelegen in het hart van het Duitse Noordrijn-Westfalen. Gezien zijn directe connectie met verschillende nationale autosnelwegen, beschikt deze regio over een uitstekende supraregionale en Europese infrastructuur. De regio ligt middenin het Ruhr-gebied en wordt ondersteund door meerdere luchthavens. De openbare kanaalhaven beschikt over een trimodale connectie (spoor, weg, water) en is de haven met de hoogste omzet langs het Rijn-Hernekanaal.



Quote

Joost Uwents, CEO WDP: “Wij zijn verheugd dat we voortaan, samen met onze partner VIB Vermögen, onze klanten de mogelijkheid kunnen bieden om hun activiteiten richting Noordrijn-Westfalen uit te breiden”.



“Het feit dat wij een dergelijke attractieve locatie kunnen aanbieden bij de start van onze JV, is het ideale beginpunt en een duidelijk startsein voor onze gezamenlijke uitbreiding in NRW”, voegt Martin Pfandzelter, CEO VIB Vermögen, toe.





[1] Zie persbericht van 6 juni 2019.