Greensill versterkt haar distributieleiderschap verder met strategische benoemingen

- Peter Charles treedt toe als Vicevoorzitter Distributie



- Dolph Habeck treedt toe als Algemeen Directeur, Hoofd Distributie, Noord- en Zuid-Amerika



LONDEN, 17 augustus 2020 /PRNewswire/ -- Greensill, de toonaangevende leverancier van werkkapitaalfinanciering voor ondernemingen en particulieren wereldwijd, heeft Peter Charles benoemd tot Vicevoorzitter Distributie en Dolph Habeck tot Algemeen Directeur, Hoofd Distributie, Noord- en Zuid-Amerika. Greensill's Distributieteam is verantwoordelijk voor de allocatie van handels- en werkkapitaalactiva binnen een groot aantal verschillende mondiale investeerders. Het team ontwikkelt en onderhoudt ook investeerdersrelaties.



https://mma.prnewswire.com/media/1179866/Greensill_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1179866/Greensill_Logo.jpg]



Lex Greensill, oprichter en CEO van Greensill, vertelt: "We zijn zeer verheugd dat we Peter en Dolph mogen verwelkomen in Greensill's distributieteam om ons te helpen de voordelen van kapitaalfinanciering als een activaklasse onder de aandacht te brengen en tegelijkertijd betalingen te versnellen en kostbare inefficiënties te verminderen voor ondernemingen, het MKB en werknemers. Zowel Peter als Dolph zijn financiële professionals van wereldklasse en een verrijking van ons getalenteerde staf om Greensill naar de volgende groeifase te leiden.ʺ



Peter Charles



Charles treedt toe tot Greensill als Vicevoorzitter Distributie.



Voordat hij bij Greensill kwam, was Peter een hooggeplaatste functionaris bij Citibank in Londen, waar hij meest recent tien jaar de functie vervulde van Hoofd van de EMEA Fixed Income Syndicate Desk. In deze tijd bij Citi werkte hij aan veel opzienbarende gesyndiceerde transacties, waaronder de allereerste transactie van in euro luidende bedrijfsobligaties in januari 1999, de eerste hybride deal voor ondernemingen voor Linde en vele inaugurele overheidstransacties. Voordat hij naar Citi ging, ging hij in 1993 aan de slag bij Salomon Brothers als handelaar in bedrijfsobligaties.



Charles vertelt: "In een tijd waarin activamanagers zich verdringen voor activa, met name de juiste soort activa en in het benodigde volume, vind ik het opwindend om bij Greensill aan de slag te gaan om de mogelijkheid om nieuwe investeringsoplossingen te ontwerpen die de strategieën repliceren die activamanagers proberen te implementeren en tegelijkertijd nieuwe mogelijkheden te creëren in de toekomst."



Dolph Habeck



Habeck komt bij Greensill als Algemeen Directeur, Hoofd Distributie, Noord- en Zuid-Amerika om Greensillʹs aanwezigheid uit te breiden met vastrentende beleggers in de beide Amerikaʹs en om te assisteren bij ESG-gedreven initiatieven. In deze nieuwe rol zal Habeck ook leiding geven aan de ontwikkeling van Greensill's onlangs vernieuwde Distributieplatform in de Amerikaʹs om dit kritieke team verder uit te bouwen. Habeck zal rapporteren aan Wasif Raza, Mondiaal Hoofd Distributie en Freddy Boom, Amerika's Chief Country Officer.



Voordat hij bij Greensill kwam, gaf Habeck leiding aan Morgan Stanley's focus op de themaʹs ESG en Duurzaamheid binnen de kapitaalmarkten in de Amerikaʹs. Hij vervulde vergelijkbare functies bij Goldman Sachs en Dresdner Kleinwort Wasserstein in Londen en New York.



Habeck vertelt: ʺIk ben zeer verheugd om bij het team te komen en om Greensill haar missie te verbreden, wat nu kritieker dan ooit is nu individuen en kleine ondernemingen de uitdagingen van vluchtige mondiale markten het hoofd moeten bieden."



Over Greensill



Greensill tart de status quo door de mondiale finance eerlijker te maken en een gelijk speelveld te creëren voor zowel ondernemingen als particulieren. Het bedrijf verstrekt contanten zodat de wereld het zijn werk kan laten doen.



Greensill, opgericht in 2011, heeft haar hoofdkwartier in Londen en heeft vestigingen New York, Frankfurt, Chicago, Miami, Singapore, Bogota, Shenzhen, Abu Dhabi, Johannesburg, Sydney, Warrington en Bundaberg. Greensill levert innovatieve financiële solutions aan klanten in Europa, Noord-Amerika, Latijns-Amerika, het Midden-Oosten, Afrika en Azië. Het bedrijf injecteerde in 2019 meer dan $ 143 miljard aan financiering in meer dan 8 miljoen klanten en leveranciers in meer dan 175 landen.



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1179866/Greensill_Logo.jpg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2887165-1&h=1305461680&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2887165-1%26h%3D2701276883%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1179866%252FGreensill_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1179866%252FGreensill_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1179866%2FGreensill_Logo.jpg]



