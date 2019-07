Taxi2Airport.com: Taj Mahal populairste Wereldwonder op social media

AMSTERDAM, 17 juli 2019 /PRNewswire/ -- De Taj Mahal in India is van alle Zeven Nieuwe Wereldwonderen het populairst op social media. Dit blijkt uit onderzoek van Taxi2Airport.com, dat de aanwezigheid van de zeven indrukwekkende bezienswaardigheden op social media analyseerde en in kaart bracht.



Taxi2Airport.com rangschikte de wonderen op basis van Facebook likes, Twitter volgers, Instagram hashtags en Pinterest pins. De social media statistieken van de Wereldwonderen werden na de inventarisatie gesorteerd aan de hand van de 'Social Engagement Index'. Hierbij heeft ieder wereldwonder een eigen score gekregen tussen de 0 en 100.



Indiaas Wereldwonder het populairst op social media

De Taj Mahal krijgt in de ranking in totaal 94 punten toegekend en is hiermee best gewaardeerd. Met 929,544 Facebook likes en 179,187 volgers op Twitter is het zeventiende-eeuwse marmeren mausoleum in Agra het meest in trek. Op zowel Pinterest als Instagram moet de Taj Mahal echter genoegen nemen met een derde plek.



Chichén Itzá eindigt op tweede plek

De Chichén Itzá, een van de belangrijkste steden van de Maya's, heeft een score van 92 in de Social Engagement Index. De Mexicaanse trekpleister eindigt hiermee op een tweede plaats in het onderzoek van Taxi2Airport.



Chichén is op social media het populairst onder de gebruikers van Pinterest. In totaal staat het Wereldwonder namelijk centraal in 2,587 verschillende pins. Op Facebook en Twitter doet Chichén Itzá het ook niet slecht en staat de bezienswaardigheid op een tweede plek. Op Instagram eindigt het echter niet hoger dan de vijfde plaats.



De overige Wereldwonderen

In de Index staat Machu Picchu op de derde plek met 89 punten, gevolgd door het Colosseum in Rome (88 punten), de Chinese Muur (81 punten) en het standbeeld Christus de Verlosser in het Braziliaanse Rio de Janeiro (81).



Op social media blijkt Petra met een score van 77 het minst populair. De historische stad in Jordanië eindigt op Facebook op een middelmatige vijfde plaats, maar is op de andere social media platformen duidelijk het minst in trek.



Bekijk de volledige Social Engagement Index op de onderzoekspagina van Taxi2Airport.com



Web site: https://www.taxi2airport.com/