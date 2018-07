Hainan Airlines ontvangt deze maand een nieuwe A330-300

HAIKOU, China, 17 juli 2018 /PRNewswire/ -- Hainan Airlines ontvangt het nieuwe A330-300-toestel eind juli. Het is het eerste vliegtuig dat Hainan Airlines dit jaar introduceert en het 18(e) nieuwe A330-300-toestel van de vloot.



Sinds 1993 heeft Hainan Airlines al 25 jaar een veilige bedrijfsvoering en heeft al meer dan 6 miljoen veilige vlieguren opgebouwd. Hainan Airlines' vloot bestaat voornamelijk uit Boeing 737's en 787's en Airbus 330's. De introductie van het A330-toestel zal de capaciteit van Hainan Airlines verbeteren. Na de introductie van de nieuwe A330 wordt het formaat van de breedrompvliegtuigen van het bedrijf ook uitgebreid.



Deze Airbus A330-300 kan 303 passagiers vervoeren, met 279 stoelen in economy class en 24 stoelen in businessclass. Omdat alle stoelen in de businessclass staan opgesteld in visgraat- of 'herringbone'-patroon, kunnen alle passagiers genieten van full-flat bedden en sterk verbeterde privacy, met directe toegang tot het gangpad. Alle 279 passagiers kunnen het Thales Avant in-flight entertainmentsysteem ervaren met 110V- stroomvoorziening en een USB-poort.



Ook Tianjin Airlines krijgt op 17 juli een nieuw A330-300-toestel uit Toulouse, dat in eerste instantie vluchten zal uitvoeren vanuit Tianjin naar Tokio en Osaka. Vluchten vanuit Tianjin, Xi'an en Chongqing naar London, Melbourne, Sydney en Auckland staan op de planning. Het nieuwe toestel zal de toekomstige capaciteit van Tianjin Airlines verbeteren.



