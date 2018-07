Popartiest herdefinieert hiv-response door middel van multidisciplinaire kunst tijdens AIDS 2018 Amsterdam

AMSTERDAM, July 17, 2018 /PRNewswire/ --



Inheems Tipi Project komt naar Amsterdam op 21-22 juli



Wat: International Indigenous Pre-Conference on HIV and AIDS treedt als gastheer op voor het Tipi Project in De Nieuwe Liefde op 21-22 juli 2018. Amsterdam zal een van de drie tipi's wereldwijd verwelkomt inclusief het Whitney Museum of Art in New York City en Verenigde Naties in New York.



Het Tipi Project is de creatie van PrEPahHontoz, de twee-geestige kunstenaar en popartiest die de hiv-respons door middel van multidisciplinaire kunst herdefinieert. PrEPahHontoz zorgt ervoor dat het publiek wordt geboeid door haar unieke mix van Indiaanse gebarentaal, stedelijk vogue-dansen, muziek, en traditie, en dat op een innovatieve manier de bewustwording en preventie van hiv/aids onder de aandacht gebracht wordt, op een wijze die inheemse tradities in een moderne wereld eert.



"Als inheems volk is het vertellen van verhalen een belangrijk onderdeel van onze cultuur. Kunst is een manier om deze verhalen en ideeën op een leuke en boeiende manier over te brengen," aldus Sheldon Raymore/ PrEPahHontoz, Native American-woordvoerder voor PrEP, hiv-/Aidspreventie en -bewustwording.



Tipi-specificatie:





- Afmetingen 2.75m x 2.75m (9 feet x 9 feet)

- De Tipi is een kegelvormige tent en een inheems symbool voor thuis en de gemeenschap.

Elk tipi-kunstwerk is uniek en vertelt de wereld de verhalen van de hiv-/aidsbeweging

binnen de Native American-gemeenschap in NYC.





Wanneer:





- 21-22 juli 2018, dagelijks 9:30 uur (9:00 uur inschrijving/ontbijt)

- Opbouwen van de tipi begint om 9:00 uur en zal het hele weekend tentoongesteld worden.





Waar:





- De Nieuwe Liefde, Da Costakade 102, 1053 WP





Gratis inschrijving & IIPCHA-informatie: http://bit.ly/IIPCHA2018



Tipi Project Informatie: https://prepahhontoz.com/tipi-project



Over de medegastheer van het International Indigenous Pre-Conference of HIV and AIDS:



The International Indigenous HIV & AIDS Community is een ngo en een internationale burgerpartner van het Conference Coordinating Committee (CCC) van de Internationale aidsconferentie. De ngo heeft geholpen bij het plannen, coördineren en implementeren van AIDS 2018 Amsterdam en zal hetzelfde doen voor AIDS 2020 San Francisco. Hun uit 10 punten bestaande verklaring [http://www.iiwgha.org/iiwgha/wp-content/uploads/2017/04/10-point-statement-English.pdf ] creëert een plan van belangenbehartiging en actie, die de wereldvisie van inheemse volkeren onder de aandacht brengt en een wereldwijde inheemse respons creëert om hiv en aids een halt toe te roepen.



Sheldon Raymore / PrEPahHontoz is, voorafgaande aan de conferentie, beschikbaar voor interviews, zowel telefonische als op locatie. Raymore zal tevens deel uitmaken van het Stigma, Discriminatie & Criminalisatie-panel dat op 22 juli zal plaatsvinden.



MEDIA AFBEELDINGEN + INFORMATIEBLAD: http://bit.ly/iipcha2018media



Mediacontact: Shelley Mantei, Mediatonic PR, +1-604-649-2893, buzz@mediatonicpr.com