Mosa Meat investeert EUR 7,5 miljoen extra in verkoop van kweekvlees

MAASTRICHT, Nederland, July 17, 2018 /PRNewswire/ --



Door zowel investeringen van een toonaangevend wetenschappelijk technologisch bedrijf als financiering door de grootste vleesproducent van Zwitserland vinden via een serie A-geldinzameling de eerste durfkapitaalinvesteringen in de branche door bedrijven plaats.



Mosa Meat, een spin-offbedrijf van de Universiteit van Maastricht, heeft vandaag aangekondigd dat het EUR 7,5 miljoen heeft opgehaald om in 2021 kweekvlees op de markt te brengen. Sinds zijn presentatie in 2013 van 's werelds eerste runderhamburger die rechtstreeks uit koeiencellen werd gemaakt, is dit beginnende, Nederlandse bedrijf toonaangevend in de branche voor kweekvlees. Dit is de eerste grote investering in een Europees bedrijf voor kweekvlees en zet Europa op de kaart voor de volgende generatie vleesproductie.



(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/718397/Mosa_Meat_Logo.jpg )



(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/718398/Bell_Food_Group_Logo.jpg )



(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/718399/M_Ventures_Logo.jpg )



Deze investeringsronde werd mede geleid door M Ventures, de tak voor durfkapitaalinvesteringen van het wetenschappelijke en technologische bedrijf Merck. Een andere leider was Bell Food Group, een toonaangevend bedrijf voor vleesverwerking in Zwitserland met activiteiten in heel Europa. Deze worden aangevuld door meer op missie gebaseerde investeerders, zoals het Glass Wall Syndicate.



Mosa Meat is mede opgericht door prof. Mark Post, 's werelds belangrijkste wetenschapper in de sector. Hij maakt in 2013 de eerste hamburger van kweekvlees. Onder de vroege investeerders bevindt zich onder meer Sergey Brin van Google.



Mosa Meat gaat de serie A-financiering gebruiken om tegen aanzienlijk lagere kosten een volledig productieproces voor kweekvlees te ontwikkelen. Door de planning van de financiering kan het bedrijf de bouw van een testvoorziening voor productie voorbereiden. De introductie van een premiumproduct staat voor 2021 gepland.



"We verheugen ons erop om onze krachten met M Ventures en Bell Food Group te bundelen, zodat we samen aan de toekomst van vleesproductie kunnen werken", zei Peter Verstrate, CEO van Mosa Meat. "M Ventures brengt veel ervaring met zich mee in vroege financiering van op wetenschap gebaseerde bedrijven, zoals ons bedrijf. Ze hebben vooral enorm veel waarde toegevoegd tijdens de fondsenwerving, terwijl Bell Food Group sterke downstream-capaciteiten biedt op het gebied van vleesverwerking en -distributie. Wij vinden dit een perfecte samenwerking."



"M Ventures, het fonds voor durfkapitaalinvesteringen van Merck, is de perfecte introductie in de ruime expertise van Merck in het kweken van cellen en de productie van hoogwaardige en schaalbare celmedia. Dit is significant gezien het feit dat de (productie van) celmedia momenteel 80% van de kosten van gekweekt vlees omvatten," voegde hij toe.



"De traditionele vleesproductie vervangen door kweekvlees heeft een enorme impact op de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Het maakt tevens een grote hoeveelheid middelen vrij die nu wereldwijd worden ingezet bij directe vleesproductie en kan een volledig oude, en momenteel niet-duurzame, sector volledig ontwrichten," zei Alexander Hoffmann, directeur van M Ventures. "We zijn ongelooflijk verheugd dat we deze investering naar Mosa Meat kunnen brengen, een bedrijf met een unieke mix van voedsel- en biotechnologie."



"De vraag naar vlees stijgt voortdurend en in de toekomst kan de veeteelt alleen hieraan niet voldoen," zei Lorenz Wyss, CEO van Bell Food Group. We denken dat deze technologie tot een echt alternatief kan uitgroeien voor milieubewuste consumenten. We zijn dan ook verheugd onze kennis en expertise uit de vleessector in dit strategische partnerschap met Mosa Meat in te brengen."



OVER MOSA MEAT



Mosa Meat is een in Maastricht gevestigd bedrijf, dat 'kweekvlees' ontwikkelt. Dit is echt vlees dat uit cellen wordt gekweekt, zonder dat een dier moet opgroeien en daarna moet worden geslacht. Het team, inclusief professor Mark Post, het hoofd van de wetenschappelijke afdeling, heeft 's werelds eerste gekweekte hamburger gecreeerd. Dit vormde de inspiratie voor de opkomst van een volledig nieuwe sector. Sindsdien is het concept bewezen en nu ontwikkelt Mosa Meat de eerste commerciele producten. De missie van het bedrijf is om een revolutie teweeg te brengen in de manier waarop we vlees produceren, zodat we de stijgende wereldwijde vraag naar vlees kunnen afstemmen op duurzame productie die beter is voor het milieu.



http://www.mosameat.com



OVER M VENTURES



M Ventures is de strategische tak van Merck voor durfkapitaalinvesteringen. De taak van M Ventures is investeren in innovatieve technologieen en producten die de kernactiviteiten van Merck aanzienlijk kunnen beinvloeden. Vanuit ons hoofdkantoor in Amsterdam en onze kantoren in de VS en Israel investeren we wereldwijd in ideeen voor veranderingen die door capabele ondernemers worden aangestuurd. M Ventures speelt een actieve rol bij diens portfoliobedrijven en werkt samen met ondernemers en mede-investeerders bij het vertalen van innovatie in commercieel succes. M Ventures richt zich sterk op investeringen in een vroeg stadium en het creeren van ondernemingen, inclusief het creeren van spin-offbedrijven, zodat de basis van wetenschap en technologie van Merck wordt benut.



http://www.m-ventures.com



OVER BELL FOOD GROUP



De Bell Food Group is een van de toonaangevende vleesverwerkers en specialisten in kant-en-klare levensmiddelen in Europa. Het productassortiment van de Groep omvat vlees, gevogelte, koude vleesproducten, zeevruchten en verse, niet-bederfelijke kant-en-klare levensmiddelen. Via de merken Bell, Hilcona, Eisberg en Huegli voldoet de Groep aan veel verschillende consumptiebehoeftes. De Groep kan rekenen op klanten uit de detailhandel, voedselsector en voedselverwerkende industrie. Meer dan 12.000 werknemers genereren een jaaromzet van ongeveer 4 miljard Zwitserse Franken. De Bell Food Group is genoteerd aan de Zwitserse beurs.



http://www.bellfoodgroup.com



CONTACTPERSOON VOOR DE PERS



Neem voor meer informatie en interviewaanvragen contact op met: Sarah Lucas, persvoorlichter van Mosa Meat sarah@mosameat.com +44-7828-362-223



Foto's met hoge resolutie zijn beschikbaar voor gebruik door de media en kunnen worden gevonden in de persmap van Mosa Meat: https://www.mosameat.com/press-kit/ [https://www.mosameat.com/press-kit ]