Programma International Indigenous HIV and AIDS Community | Amsterdam AIDS 2018 & Pre-Conference

De International Indigenous HIV & AIDS Community (IIHAC), International Indigenous Working Group on HIV & AIDS (IIWGHA) en de Canadian Aboriginal AIDS Network zullen een reeks evenementen in Amsterdam organiseren. Met als thema het bouwen van bruggen over de hele wereld en het verenigen van onze krachten om wereldwijd een krachtig, inheems-geleide respons op te wekken tegen hiv en aids.



Livestream op Facebook [https://www.facebook.com/IIWGHA ] voor Canada, Nieuw-Zeeland, Australië, Latijns-Amerika, USA.



International Indigenous Pre-conference on HIV & AIDS 2018 Building Bridges Uniting the Strengths of Indigenous Peoples





- Wanneer: 21-22 juli 2018, dagelijks 9:30 uur (9:00 inschrijving/ontbijt)

- Waar: De Nieuwe Liefde, Da Costakade 102, 1053 WP

- Wat: onderwerpen variëren van schade beperkende regimes tot belangenbehartiging,

presentaties klinische casus, levendige paneldiscussies, thematoespraken, en culturele

uitwisselingen.

- Tipi Project

[https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1c5RLuNes64E2xYDJTiGQG74h2Ic1kosR ]:

popartiest herdefinieert hiv-respons met 2,75x2,75m (9x9 feet ) kunstwerk/tent on

tour (Whitney Museum, Verenigde Naties NYC, Amsterdam).

- Gratis inschrijving [http://bit.ly/IIPCHA2018 ], agenda & sprekers.





Indigenous Peoples Networking Zone Building bridges with brother and sister communities globally





- Wanneer: 23-26 juli (maandag-donderdag): 8:30-18:30 uur; 27 juli (vrijdag)

8:30-14:00 uur

- Waar: RAI Amsterdam Congrescentrum, Global Village

- Wat: een dynamische ruimte, boeiende dialogen en actieplanning voor individuen en

groepen die werken met inheemse volkeren of die er deel van uitmaken. De diversiteit

van de inheemse ervaring zal tentoongesteld worden ter ondersteuning van de

uitwisseling van informatie, middelen en kennis zodat de ongelijkheden aangepakt

kunnen worden die onevenredig gevolgen hebben door hiv.

- Gratis en open voor het publiek.





IIHAC Satellietsymposium





- Wanneer: 25 juli 2018 7:00-8:30 uur

- Waar: RAI Amsterdam Congrescentrum, Emerald Room

- Wat: groot percentage zelfmoord onder mensen die met hiv leven; implicaties voor de

gezondheid en het welzijn van inheemse volkeren. Voorzitter: Clive Aspin - IIWGHA,

Nieuw-Zeeland.

- Open voor deelnemers van AIDS 2018

[http://programme.aids2018.org/Programme/Session/1158 ].





The International Indigenous HIV & AIDS Community is een ngo en een internationale burgerpartner van het Conference Coordinating Committee (CCC) van de Internationale aidsconferentie. De ngo heeft geholpen bij het plannen, coördineren en implementeren van AIDS 2018 Amsterdam en zal hetzelfde doen voor AIDS 2020 San Francisco. Hun uit 10 punten bestaande verklaring [http://www.iiwgha.org/iiwgha/wp-content/uploads/2017/04/10-point-statement-English.pdf ] creëert een plan van belangenbehartiging en actie, die de wereldvisie van inheemse volkeren onder de aandacht brengt en een wereldwijde inheemse respons creëert om hiv en aids een halt toe te roepen.



