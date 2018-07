McKay Brothers verlaagt latentie over gegevens VK-metalen

PARIJS en GENÈVE, 17 juli 2018 /PRNewswire/ -- McKay Brothers International (MBI) kondigde aan dat het de latentie op geselecteerde gegevens van de London Metal Exchange (LME) heeft verlaagd voor informatie dat via de draadloze Quincy Extreme Data (QED)-service wordt geherdistribueerd. De reductie is een weerspiegeling van MBI's gebruik van de nieuwe LMEsource multicast-feed en de inzet van de FPGA feed handlers. De mediane verbetering van deze veranderingen is 400 microseconden, en zal naar verwachting aanzienlijk groter zijn tijdens bursts.



"We zijn verheugd om deze latentieverbetering aan QED's abonnees van LME-marktgegevens aan te kunnen bieden," aldus Francois Tyc, Managing Director van MBI. "De LMEsource-feed, gecombineerd met QED's toonaangevende latentie, resulteert in een overtuigende service voor handelaren van onedele metalen in Europa, India en de VS."



MBI levert geselecteerde LME-marktgegevens met de laagste latentie aan Slough-LD4, Marseille-MRS1, Frankfurt-FR2 en Milan-I.NET. QED distribueert LME's 3-maandelijke futures voor koper (CA), hoogwaardig aluminium (AH), tin (SN), zink (ZS), nikkel (NI) en lood (PB).



Prijzen, latenties en instrumenten gedistribueerd door MBI's Quincy Extreme Data-service worden gepubliceerd op www.quincy-data.com [http://www.quincy-data.com/].



Over McKay Brothers International SA



McKay Brothers International SA is een bewezen leverancier van op microgolf gebaseerde dienstverlening voor particuliere bandbreedte en marktgegevens. De Quincy Extreme Data-service is een geïntegreerde en genormaliseerde feed van geselecteerde marktgegevens afkomstig van belangrijke financiële beurzen wereldwijd, die met een extreem lage latentie geleverd worden aan negentien aanwezigheidspunten in het VK, Duitsland, Frankrijk, Spanje, Italië, Z, de US, Japan, Singapore en Hongkong.



CONTACT: MBI Mediarelaties: contact@mckay-brothers.com