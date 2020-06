Komainu verschijnt voor de aanpak van financiële en veiligheidsuitdagingen voor institutionele beleggers in digitale activa

Directieteam: veilige en compliant digitale activabeheerder voor debuten van instellingen



JERSEY KANAALEILANDEN, Verenigd Koninkrijk, 17 juni 2020 /PRNewswire/ -- Mondiale investeringsbank Nomura, beveiligingsbedrijf voor digitale activa Ledger en het pionierende beleggingshuis voor digitale activa CoinShares, hebben meer details bekendgemaakt over Komainu, een bedrijf in digitale activabeheer voor institutionele beleggers. Het is ontworpen door leiders op het gebied van financiën en veiligheid met de overtuiging dat gedecentraliseerde financiering geïnstitutionaliseerd dient te worden, conform wet- en regelgeving en veilig moet zijn voor instellingen die digitale activa willen toevoegen aan hun investeringsstrategieën.



Komainu wordt gereguleerd door de Financiële Dienstencommissie van Jersey (ʹJersey Financial Services Commissionʹ) als een beheerder en bewaarnemer en levert beheer voor een breed scala digitale activa op een institutioneel-conform platform in een door Ledger op maat gemaakte omgeving.



Door dit partnerschap profiteert Komainu van ervaring in zowel bankieren, fondsenbeheer en cyberveiligheid en levert zo een geoptimaliseerde applicatie-gebaseerde oplossing waarmee supportvoordelen van meerdere activa, conform wet- en regelgeving en verzekering mogelijk is. Tegelijkertijd geeft het eigenaren van digitale activa gemoedsrust door de ingebouwde veiligheidsprotocollen. De hybride beheerdersoplossing kan integreren met oudere financiële systemen en kan diensten naadloos over de eigen processen plaatsen als uitbreiding. Komainu ondersteunt alleen klanten en tokens die voldoen aan alle AML- en originevereisten.



Komainu zal worden geleid door een team van experts, uitgekozen door de leiding van Nomura, Ledger en CoinShares. Jean-Marie Mognetti, Medeoprichter en CEO van CoinShares, zal ook aan het roer van Komainu staan. Kenton Farmer zal dienen als Head of Operations en brengt zijn ervaring mee uit financiële instellingen zoals Credit Suisse en Hermes Fund Managers. Andrew Morfill komt bij Komainu als Chief Information Security Officer na zijn functie als Global Head of Cyber Defense bij Santander Group, en heeft ervaring in de bouw van de Cyber Intelligence divisie bij Vodafone Group. Susan Patterson, Head of Regulatory Affairs, is een voormalige regelgever en heeft gewerkt bij verschillende industrieleiders, waaronder Credit Suisse, Brevan Howard en UBS.



Jean-Marie Mognetti, CEO en Medeoprichter van CoinShares, en CEO van Komainu vertelde: "De groei en rijpheid van de digitale-activasector markeert het ware potentieel voor gedecentraliseerde financiering. Wat deze samenwerking heeft laten zien, is de behoefte aan betrouwbare en solide dienstverleners ter ondersteuning van marktdeelnemers. Komainu overbrugt de kloof door financiële expertise en vaardigheden te brengen naar institutionele klanten, zodat zij erop kunnen vertrouwen dat hun activa in veilige handen zijn."



Jezri Mohideen, Global Chief Digital Officer, Wholesale bij Nomura, lichtte toe: "Door de joint venture tussen Nomura, Ledger en CoinShares hebben we succesvol de kloof overbrugt tussen de oude financiering en opkomende technologie, door de oprichting van Komainu als een gereguleerde en veilige oplossing voor digitale activabeheer, op maat gemaakt naar de behoeften van institutionele klanten. Komainu zal fungeren als een steunpilaar voor Nomura's digitale activastrategie, waardoor het bedrijf verdere vooruitgang kan boeken met haar initiatieven in de volledige waardeketen voor digitale activa, en zo stappen kan zetten om een van de leiders te worden binnen de branche voor institutionele digitale activa."



Pascal Gauthier, CEO van Ledger, zei: "Instellingen zoeken naar compliance en veiligheid als het gaat om het beheer van digitale activa. Met de meer kwetsbare cryptovaluta, worden de institutionele digitale activa hiertegen bewapend zonder de juiste veiligheidsinfrastructuur. Met onze gecombineerde ervaring hebben we een verfijnde financiële en veiligheidsoplossing ontwikkeld die de belangrijkste institutionele partner zal zijn."



Daniel Masters, Voorzitter van CoinShares vertelde: "Instellingen zien steeds meer het belang van digitale activa als onderdeel van een investeringenportfolio, zowel als bron voor diversificatie als een maatregel tegen ongebreidelde vergroting van de geldvoorraad. De fundering voor zulke institutionele deelname moet robuust activabeheer zijn. Komainu combineert de beste fiduciaire en ingenieursexpertise voor het leveren van de vereiste functionaliteit en gemoedsrust."



Over Komainu Komainu is de eerste hybride beheerder die veilige bewaring biedt aan de digitale activa van institutionele klanten. Opgericht door de Japanse investeringsbank Nomura, beleggingshuis voor digitale activa CoinShares en beveiligingsbedrijf voor digitale activa Ledger, vormt Komainu de oplossing voor gedecentraliseerd en veilig beheer van digitale activa. Dat doet zij door het leveren van een enkele applicatie-gebaseerde oplossing voor instellingen waarmee supportvoordelen van meerdere activa, conform wet- en regelgeving en verzekering mogelijk is. Het in Jersey gevestigde Komainu brengt de beste financiële dienstverlening samen met de hoogste veiligheidsstandaarden voor het institutioneel beheer van de toekomst. Kijk voor meer informatie op: https://www.komainu.com/ [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2833111-1&h=3594117857&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2833111-1%26h%3D3707863655%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.komainu.com%252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.komainu.com%252F&a=https%3A%2F%2Fwww.komainu.com%2F]



Over Nomura Nomura is een in Azië gevestigde groep voor financiële dienstverlening met een geïntegreerd mondiale netwerk dat 30 landen omspant. Door het verbinden van markten in zowel het Oosten als het Westen, bedient Nomura de behoeften van individuen, instellingen, ondernemingen en overheden met haar vier bedrijfsdivisies: Retail, Asset Management, Wholesale (Global Markets and Investment Banking), en Merchant Banking. Het in 1925 opgerichte bedrijf is gebouwd op een traditie van gedisciplineerd ondernemerschap, het bedienen van klanten met creatieve oplossingen en doordacht kennisleiderschap. Kijk voor meer informatie over Nomura op: www.nomura.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2833111-1&h=3858201861&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2833111-1%26h%3D2208412841%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.nomura.com%252F%26a%3Dwww.nomura.com&a=www.nomura.com]



Over Ledger Ledger is de mondiale leider op het gebied van veiligheids- en infrastructuuroplossingen voor de bewaking van kritieke digitale activa, van cryptovaluta en dApps tot aan CBDCʹs en STOʹs. Met een team van meer dan 200 professionals over de hele wereld, biedt Ledger een scala aan producten en diensten die kritieke digitale activa beschermen voor individuen, bedrijven en verbonden apparaten. Kijk voor meer informatie op: https://www.ledger.com/ [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2833111-1&h=3949610517&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2833111-1%26h%3D3230735230%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.ledger.com%252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.ledger.com%252F&a=https%3A%2F%2Fwww.ledger.com%2F]



Over CoinShares CoinShares breidt de toegang tot het ecosysteem voor digitale activa uit en fungeert tegelijkertijd als een betrouwbare partner voor haar klanten. CoinShares gelooft dat Bitcoin en blockchain-netwerken toonaangevende innovaties zijn die het mondiale financiële systeem fundamenteel zullen veranderen, en dat investeerders moeten kunnen meedoen in deze transformatie. CoinShares realiseert deze missie door het leveren van investeringsproducten en -diensten op institutioneel niveau aan beleggers in digitale activa. CoinShares is een pionier op het vlak van belegging in digitale activa, en levert haar diensten aan een mondiale investeerdersbasis, met vestigingen in Jersey, Stockholm, Londen en New York. Kijk voor meer informatie op: https://coinshares.com/ [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2833111-1&h=2758759860&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2833111-1%26h%3D3004729238%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fcoinshares.com%252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fcoinshares.com%252F&a=https%3A%2F%2Fcoinshares.com%2F]



CONTACT: DITTO PUBLIC AFFAIRS, Komainu@dittopr.co [mailto:Komainu@dittopr.co]



Web site: https://www.komainu.com/