Planon stelt uitgebreide set van use cases beschikbaar voor een veilige en gecontroleerde terugkeer naar de werkomgeving

NIJMEGEN, Nederland, 17 juni 2020 /PRNewswire/ -- Planon, de wereldwijde toonaangevende leverancier van innovatieve softwareoplossingen voor vastgoedbeheer en facility management, heeft 40 additionele use cases [https://planonsoftware.com/nl/artikelen-en-white-papers/white-paper-veertig-use-cases-om-u-te-ondersteunen-bij-de-terugkeer-naar-uw-kantoren-campussen-winkels-en-fabrieken/?utm_source=wire&utm_medium=press-release&utm_campaign=nl-press-release-planon-40-use-cases] opgenomen in haar Integrated Workplace Management System (IWMS). Planon-klanten kunnen deze use cases ('wie' kan 'wat' doen met de betreffende oplossing) eenvoudig zelf configureren om een veilige terugkeer naar de werkplek mogelijk te maken. Hoewel een volledige terugkeer naar kantoor voor velen nog een lange termijn onderwerp is, zijn organisaties al wel belast met de taak om een gefaseerde terugkeer voor te bereiden, waarbij moet worden voldaan aan de adviezen en voorschriften van verschillende gezondheidsorganisaties en overheden, op zowel lokaal als internationaal niveau.



"Met deze uitgebreide serie use cases kunnen we onze bestaande Planon-oplossing uitbreiden en een strategie bepalen voor een veilige en gefaseerde terugkeer naar onze werkplekken", zegt Romy van Overbeek, Facility Manager Control bij Ahold Delhaize.



Bij een succesvolle terugkeer naar de werkomgeving komt veel meer kijken dan enkel het aanpassen van plattegronden en het inperken van de capaciteit van ruimtes. Daar zijn veel verschillende processen bij betrokken. Met de use cases van Planon kunnen vastgoed- en facility managementprofessionals [https://planonsoftware.com/nl/artikelen-en-white-papers/white-paper-veertig-use-cases-om-u-te-ondersteunen-bij-de-terugkeer-naar-uw-kantoren-campussen-winkels-en-fabrieken/?utm_source=wire&utm_medium=press-release&utm_campaign=nl-press-release-planon-40-use-cases] een holistische benadering toepassen op hun vastgoedportfolio aan de hand van negen belangrijke processen die worden ondersteund met het IWMS van Planon:





-- Bezoekersregistratie

-- Toegangsbeheer

-- Reserveringen

-- Ruimte- en werkplekkenbeheer

-- Schoonmaakbeheer

-- Bewaking van de binnenluchtkwaliteit

-- Beheer van serviceaanvragen

-- Voorraadbeheer

-- Ondersteuning voor thuiswerken

"Het is onze missie om onze klanten te ondersteunen bij het digitaliseren van hun gebouwbeheeractiviteiten, het creëren van gezonde, veilige en aantrekkelijke werkplekken voor gebouwgebruikers, en het efficiënt inzetten van schaarse middelen", zegt Pierre Guelen, CEO van de Planon Group. "Wij doen er alles aan om onze gebruikerscommunity te ondersteunen in hun behoeften om zo gezamenlijk de uitdagingen waar we mee worden geconfronteerd aan te gaan."



Planon blijft nieuwe use cases ontwikkelen in reactie op ontwikkelingen in de huidige pandemie en de behoeften van klanten. Voor een overzicht van de ondersteuning die Planon momenteel biedt, kunt u hier gratis informatie downloaden [https://planonsoftware.com/nl/artikelen-en-white-papers/white-paper-veertig-use-cases-om-u-te-ondersteunen-bij-de-terugkeer-naar-uw-kantoren-campussen-winkels-en-fabrieken/?utm_source=wire&utm_medium=press-release&utm_campaign=nl-press-release-planon-40-use-cases].



Over Planon



Met meer dan 35 jaar ervaring is Planon wereldwijd de marktleidende leverancier van innovatieve software, bewezen best practices en professionele diensten die eigenaars en gebruikers van gebouwen, service providers en financiële professionals ondersteunt bij het stroomlijnen van bedrijfsprocessen voor gebouwen, assets, werkplekken en mensen.



CONTACT: Neem voor meer informatie contact op met: Bert van de Haar, bert.vandehaar@planonsoftware.com, +31246413135