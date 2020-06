IMA publiceert rapport over de digitale transformatie van compliance en bedrijfsrapportage

Open datastandaarden en technologische innovaties kunnen de wereldwijde, gedigitaliseerde compliance- en rapportageprocessen bevorderen



MONTVALE, New Jersey, 17 juni 2020 /PRNewswire/ -- IMA [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2833067-1&h=1823165537&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2833067-1%26h%3D501347099%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.imanet.org%252F%253Fssopc%253D1%26a%3DIMA&a=IMA](®) (Institute of Management Accountants) heeft vandaag een rapport gepubliceerd dat pleit voor een datarevolutie waardoor de bedrijfsrapportage, en de toezicht-, audit- en bewakingssystemen getransformeerd worden.



Regelgeving die steeds ingewikkelder en meer gefragmenteerd wordt, maakt compliance voor bedrijven zeer omslachtig, en investeerders en andere gebruikers van bedrijfsrapportage worden gehinderd in hun inspanningen om nuttige informatie te verkrijgen. Te midden van een wereldwijde pandemie, waar toegang tot kwaliteitsgegevens van afgelegen locaties van het grootste belang is, is de behoefte voor een oplossing nog belangrijker.



"The Digital Transformation of Compliance and Business Reporting in the Fourth Industrial Revolution: From Fragmentation to Connected Reporting" [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2833067-1&h=2443050058&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2833067-1%26h%3D547493939%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.imanet.org%252Finsights-and-trends%252Fexternal-reporting-and-disclosure-management%252Fa-digital-transformation-brief-business-reporting-in-the-fourth-industrial-revolution%253Fssopc%253D1%26a%3D%2522The%2BDigital%2BTransformation%2Bof%2BCompliance%2Band%2BBusiness%2BReporting%2Bin%2Bthe%2BFourth%2BIndustrial%2BRevolution%253A%2BFrom%2BFragmentation%2Bto%2BConnected%2BReporting%2522&a=%22The+Digital+Transformation+of+Compliance+and+Business+Reporting+in+the+Fourth+Industrial+Revolution%3A+From+Fragmentation+to+Connected+Reporting%22] moedigt normzetters, bedrijven, beleidsmakers en andere belanghebbenden aan om een datarevolutie op gang te brengen door data, dat momenteel opgesloten zit in verzuilde rapporten en platforms, te bevrijden.



Het rapport bevat een voorwoord van IMA President en CEO Jeff Thomson, CMA, CSCA, CAE, en is geschreven samen met Liv A. Watson, Senior Director Strategic Customer Initiatives bij Workiva en bestuurslid van IMA; Dermot Murray, General Manager EMEA bij Workiva; Tanuj Agarwal en Urmish Mehta, hoofd onderzoekteams bij Workiva; Deborah Lelpziger, Managing Director bij The Leipziger Group; en David Wray, Senior Director, Accounting & Reporting bij Huawei.



"IMA weet al lang hoe cruciaal betrouwbare, auditeerbare, toegankelijke, machine-leesbare informatie is voor het moderniseren van het zakelijke rapportageproces," aldus Thomson. "Door maatregelen te nemen overeenkomstig de stappen beschreven in het rapport, zal de compliance aanzienlijk vereenvoudigd worden en ervoor zorgen dat zowel financiële als niet-financiële informatie gebruikt kan worden om de zakelijke besluitvorming te verbeteren."



Het rapport schetst verschillende stappen die moeten worden genomen om de compliance- en rapportageprocessen volledig te digitaliseren:





-- Het opzetten van een taskforce bestaande uit belanghebbenden die

toegewijd zijn aan de digitale transformatie van regelgevende

rapportage.

-- Ervoor zorgen dat normbepalers, framework-ontwikkelaars en beste

praktijken het archief beschouwen als de autoriteit op het gebied van

digitale taxonomieën voor industriële kennisinstellingen met

betrekking tot rapportage en compliance.

-- Het creëer van een plan voor een hoogwaardige oplossing voor de

implementatie van een wereldwijd digitaal kader binnen producten waarbij

gebruik gemaakt wordt van diepgaande kennis van het regulerende

ecosysteem en de reikwijdte ervan. Beoordeeld moet worden wat de waarde

is dat door programma's voor digitale transformatie geboden kan worden

aan zowel beleidsmakers als regelgevende instanties.

-- Ervoor zorgen dat softwareleveranciers en serviceproviders een

proefmodel voor implementatie ontwikkelen waarmee de vereisten voor

mapping en het indienen van de rapportages getest kan worden.

"Door het creëren van een gemeenschappelijke aanpak voor het uitwisselen en hergebruiken van gereguleerde data, kunnen we de compliance-kosten aanzienlijk verlagen en de risico's verminderen," aldus Watson. "De technologie bestaat reeds en de volgende stap is om alle belanghebbenden op weg te helpen naar een oplossing."



Lees hier [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2833067-1&h=1668805488&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2833067-1%26h%3D1571200280%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.imanet.org%252Finsights-and-trends%252Fexternal-reporting-and-disclosure-management%252Fa-digital-transformation-brief-business-reporting-in-the-fourth-industrial-revolution%253Fssopc%253D1%26a%3Dhere&a=hier] het hele rapport.



