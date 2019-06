Van Black Hole Imaging tot klimaatonderzoek door NASA - Supermicro's hoogwaardige systemen ondersteunen grootschalige wetenschappelijke ontdekkin

Supermicro laat de systemen zien die worden gebruikt door toonaangevende onderzoekers uit de wetenschap en industrie bij ISC 2019, waaronder 1U Petascale All-Flash NVMe, BigTwin(TM), SuperBlade® en NVIDIA GPU Systemen voor AI en Deep Learning



FRANKFURT, Duitsland, 17 juni 2019 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (SMCI), een wereldleider in zakelijke en groene computertechnologie, opslag en netwerkoplossingen levert server- en opslagsystemen, voor maximale prestaties bij het aansturen van belangrijke doorbraken in een breed scala aan HPC-toepassingen, waaronder wetenschappelijk onderzoek en verkenning van de ruimte.



https://mma.prnewswire.com/media/903375/PRBanner_2019_06_HPCScience_r02.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/903375/PRBanner_2019_06_HPCScience_r02.jpg]



Een recent voorbeeld zijn de beelden van zwarte gaten die zijn genomen van een sterrenstelsel dat 55 miljoen lichtjaren van ons verwijderd is (https://www.supermicro.com/white_paper/white_paper_Black_Hole_Event_Horizon_Imaging.pdf [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2497748-1&h=3574292821&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2497748-1%26h%3D3995662866%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.supermicro.com%252Fwhite_paper%252Fwhite_paper_Black_Hole_Event_Horizon_Imaging.pdf%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.supermicro.com%252Fwhite_paper%252Fwhite_paper_Black_Hole_Event_Horizon_Imaging.pdf&a=https%3A%2F%2Fwww.supermicro.com%2Fwhite_paper%2Fwhite_paper_Black_Hole_Event_Horizon_Imaging.pdf]). Een ander voorbeeld is het NASA Center for Climate Simulation (NCCS) dat heeft gekozen voor Supermicro om haar geavanceerde computer- en data-analyses voor de gebruikersgemeenschappen van NASA in de aarde- en ruimtewetenschap uit te breiden.



"Ondersteuning van wetenschappers, zoals die van NASA, met de nieuwste geavanceerde oplossingen voor computer- en data-analyse, is een belangrijk onderdeel van de missie van Supermicro om de wereld een betere plek te maken, niet alleen voor ons maar ook voor toekomstige generaties," zei Charles Liang, President en CEO van Supermicro. "Als hardwareleverancier investeren we fors in onze Resource Saving-server, GPU en opslagoplossingen, inclusief de ontwikkeling van een 12-jarig levenscycluschassis, voedingen, ventilatoren en andere subsystemen, om eindklanten te helpen zowel te besparen op energie als op acquisitie van hardware, terwijl IT-verspilling wordt verminderd. Daarnaast blijven onze technologische innovatie en time-to-market leiderschap overeind, en onze Petascale 1U NVMe-oplossingen worden in volume verzonden om klanten een aanzienlijk concurrentievoordeel te bieden."



SC 2019-deelnemers kunnen uit de eerste hand kijken naar veel van Supermicro's brede aanbod aan HPC-systemen bij Messe Frankfurt Tor Ost (oostelijke poort) in hal 3, standnummer G731 tot en met woensdag 19 juni.



Als leider in NVMe all-flash server- en opslagsystemen, ondersteunt de Supermicro Petascalelijn van all-flash NVMe (TM) 1U-opslagservers de nieuwste flash-technologie met de hoogste opslagbandbreedte, de beste IOPS-prestaties, NVMe over Fabrics-ondersteuning en onderhoudsgemak. Met deze 1U-systemen die tot 1PB snelle opslag met korte latentietijden ondersteunen met 32 front-hot-swap U.2-, EDSFF- en NF1-formfactor SSD's, biedt Supermicro ongekende flexibiliteit en aanbod aan toepassingen voor netwerkopslag met hoge capaciteit die de beste latentieprestaties vereisen. Deze systemen bieden een real time-to-value voordeel voor datacenters met data-intensieve workloads.



Door gebruik te maken van de expertise op het gebied van systeemtechniek om de meest geavanceerde serversystemen te ontwerpen, biedt Supermicro de industrie een uitgebreide portfolio aan NVIDIA GPU-systemen. Deze toonaangevende portfolio van systemen die is geoptimaliseerd voor NVIDIA GPU's blijft sterker groeien naarmate Supermicro innovatieve GPU-servers produceert om tegemoet te komen aan de toenemende marktvraag naar een breed scala aan AI-oplossingen. Deze GPU-servers maximaliseren niet alleen de prestaties en efficiëntie op systeemniveau, maar bieden ook het meest flexibele aanbod aan functies, waaronder de meest geavanceerde netwerk- en opslagopties. Supermicro's op NVIDIA HGX-2 gebaseerde SuperServer, 9029GP-TNVRT, levert bijvoorbeeld tot 2 PetaFLOPS-prestaties in één behuizing.



Supermicro's unieke Resource Saving-architectuur disaggregeert de CPU en het geheugen van de andere subsystemen, zodat elke bron onafhankelijk kan worden vernieuwd, waardoor datacenters de kosten van verversingscycli en hun impact op het milieu kunnen verminderen door het verminderen van e-waste. Er wordt meer besparing bereikt door gedeelde stroom en koeling, samen met koelingsoplossingen met vrije lucht. Over een verversingscyclus van drie tot vijf jaar bekeken, leveren Supermicro Resource Saving-servers gemiddeld beter presterende en efficiëntere servers tegen lagere kosten dan traditionele rip-and-replace-modellen, doordat datacenters onafhankelijk de acceptatie van nieuwe en verbeterde technologieën kunnen optimaliseren.



De volgende Supermicro productlijnen ondersteunen Resource Saving-functies om niet alleen uitzonderlijke prestaties te leveren, maar ook een superieure waarde: SuperBlade® systemen met blade servers met twee ingangen of vier ingangen die top-bin 205-watt processors ondersteunen, NVMe, 100G EDR InfiniBand schakelaar, of 25G/10G Ethernet schakelaren, redundante AC/DC stroomvoorzieningen en Battery Backup (BBP). Hiermee zijn ze zeer geschikt voor zakelijke, cloud- en HPC-toepassingen; BigTwin(TM) met de grootste prestaties en dichtheid in een 2U ontwerp met vier stations, waarbij ieder station 24 DIMMs, zes hot-swap NVMe drives en flexibele netwerkcapaciteit ondersteunt; 4U FatTwin(TM) in verschillende I / O-, geheugen- en opslagcombinaties voor de meest geoptimaliseerde cloud-, HPC- en bedrijfsapplicaties. Ga voor meer informatie over Supermicro's Resource-Saving uitvindingen en inzet voor groene computertechnologie naar www.supermicro.com/WeKeepITGreen [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2497748-1&h=1917037785&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2497748-1%26h%3D1767107546%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.supermicro.com%252FWeKeepITGreen%26a%3Dwww.supermicro.com%252FWeKeepITGreen&a=www.supermicro.com%2FWeKeepITGreen].



Over Super Micro Computer, Inc. (SMCI) Supermicro®, een toonaangevende innovator in hoogwaardige, efficiënte servertechnologie is een belangrijke leverancier van geavanceerde Server Building Block Solutions® voor datacentra, cloudcomputing, zakelijke IT, Hadoop / Big Data, HPC en inbouwsystemen wereldwijd. Supermicro zet zich in voor de bescherming van het milieu door het initiatief "We Keep IT Green®" en biedt klanten de meest energie-efficiënte, milieuvriendelijke oplossingen die op de markt verkrijgbaar zijn.



Supermicro, SuperBlade, BigTwin, FatTwin, Server Building Block Solutions, en We Keep IT Green zijn handelsmerken en/of geregistreerde handelsmerken van Super Micro Computer, Inc.



Alle andere merken, namen en handelsmerken zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaren.



