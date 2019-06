Met de overname van Global Production versterkt Euro Media Group zijn activiteiten in Italië en Europa op het gebied van outside broadcast dienst

Euro Media Group (EMG) heeft de overname aangekondigd van Global Production, een belangrijke speler in Italië en de Europese markt voor televisie-uitzendingen op locatie.



PARIS, 17 juni 2019 /PRNewswire/ -- Global Production, gevestigd in Turijn, beschikt over een vloot van 3 reportagewagens uitgerust met de meest geavanceerde technologie die beschikbaar is voor HD- en UHD/HDR-producties en zij leveren diensten aan enkele van 's werelds grootste spelers in de sport- en entertainmentsector.



Deze overname maakt deel uit van de strategie van EMG om haar activiteiten in de zeer gefragmenteerde Italiaanse markt te consolideren en om haar productiecapaciteiten en diensten uit te breiden, zodat de Groep beter in staat is om grote evenementen op wereldniveau te verslaan.



EMG zal een beroep doen op de ervaring en expertise van het huidige managementteam van Global Production om de ontwikkeling van zijn activiteiten voort te zetten met de steun van de Groep.



Patrick van den Berg, co-CEO van EMG, zei: "We zijn verheugd om Global Production en haar zeer getalenteerde en gerespecteerde team te verwelkomen in de Euro Media Group. In continuïteit met de overname van Telegenic in het Verenigd Koninkrijk begin 2019, toont deze transactie ons vermogen om succesvolle bedrijven aan te trekken naar onze groep, in de uitbreiding van onze activiteiten. Het past volledig in onze internationale groeistrategie, in het bijzonder onze ambitie om onze positie in markten met een sterk potentieel te consolideren door zowel organische groei als acquisities."



Stefano Bianco en Davide Furlan, de belangrijkste aandeelhouders en het senior management van Global Production, zeiden hierover: "We zijn blij dat Global Production zich bij EMG zal aansluiten. We bevinden ons nu in een goede positie om onze activiteiten verder uit te breiden met de steun van een toonaangevende Europese speler. Global Production had andere overnamevoorstellen van andere internationale groepen, maar na een zorgvuldige evaluatie van de verschillende bedrijfsprojecten werd gekozen voor EMG. Daarom voelen we ons sterk gemotiveerd en hebben we besloten om deel van het bedrijf te blijven uitmaken in de overtuiging dat onze beide bedrijven de mensen en het talent hebben om van deze operatie een echt succes te maken."



Over Euro Media Group:



Euro Media Group is een toonaangevende leverancier van outside broadcast diensten op de Europese markt. De groep combineert unieke knowhow en internationaal erkende expertise om de volledige waardeketen van beeldvorming tot distributie te beheersen. De Euro Media Group is een gewaardeerde partner voor belangrijke internationale evenementen, waaronder sport (Tour de France, Ryder Cup, FIFA World Cup, UEFA European Championships en Formula One, ...), live shows (Eurovisie, MTV Awards, BRIT Awards en Royal Events, ...) en entertainment (The Voice, Masterchef, de X-Factor, ....). Euro Media Group heeft een gevarieerd aanbod van studio's en een van de grootste vloten van reportagewagens in Europa.



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/822138/Euro_Media_Group_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/822138/Euro_Media_Group_Logo.jpg] Logo - https://mma.prnewswire.com/media/903197/Global_Production_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/903197/Global_Production_Logo.jpg]



CONTACT: Perscontact: François-Xavier QUENIN / francois.xavier.quenin@euromediagroup.com / +33 (0)6 62 38 42 49



Web site: http://www.euromediagroup.com//