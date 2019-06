Blis vestigt zich in Nederland en neemt nieuw personeel aan

Lucas Noordhoorn, voormalig directeur Benelux van Adello, wordt hoofd sales



AMSTERDAM, 17 juni 2019 /PRNewswire/ -- Blis, marktleider in real-world intelligence, kondigt vandaag de opening aan van zijn Nederlandse vestiging met als eerste aanstelling Lucas Noordhoorn, hoofd sales Nederland. Om de wereldpositie van Blis verder uit te breiden, trad Noordhoorn er in mei in dienst. Hij sluit zich aan bij Blis in een tijd van voortdurende mondiale groei.



Noordhoorn is de eerste aanstelling voor Blis in Nederland en het bedrijf haalt daarmee een prominente figuur uit de sector binnen. Eerder was hij directeur Benelux bij Adello, een mobiel platform aan de vraagzijde, waar hij ook deel uitmaakte van het wereldwijde leiderschapsteam. Hij begon zijn carrière als managementconsultant en bekleedde een commerciële functie bij Dept, een van Europa's snelstgroeiende digitale kantoren. Hij kent de branche dus goed en geeft bovendien les in marketing en innovatie aan studenten bedrijfskunde op de universiteit van Leiden. Noordhoorn is tevens voorzitter van de IAB Mobile Taskforce in Amsterdam.



Charlie Smith, directeur Europa van Blis: "Vanwege onze aanhoudende groei in heel Europa is Lucas met zijn diepgaande branchekennis en marktervaring de aangewezen persoon om onze activiteiten in Nederland te lanceren. Ik heb er alle vertrouwen in dat met iemand van Lucas' kaliber de Nederlandse markt nog meer succes voor Blis in de regio zal opleveren."



"Ik ben erg enthousiast over mijn aanstelling bij Blis en verheug me erop om mijn ervaring in te zetten voor onze groei in Nederland. Het aanbod van Blis op het gebied van real-world intelligence is een waardevol product en ik voorzie een positieve invloed op de Nederlandse markt."



De komst van Noordhoorn sluit aan bij de voortgaande uitbreiding van de activiteiten van Blis in EMEA en Noord-Amerika.



Over Blis



Blis is wereldleider in real-world intelligence. Door het analyseren van enorme hoeveelheden mobiele locatiegegevens zijn we gespecialiseerd in inzicht in reëel, menselijk gedrag. Dit biedt bedrijven een uniek en krachtig instrument: de waarheid over wat mensen daadwerkelijk doen, om de betrokkenheid van de consument te verbeteren en een meetbare omzetstijging te realiseren.



Ons Smart Platform biedt ongeëvenaarde transparantie, nauwkeurigheid en schaalbaarheid middels drie eigen technologieën: SmartPin, Smart Scale en Smart Places. Dit maakt een effectievere planning, activering en meting mogelijk voor zowel marketeers als zakelijke beslissers, wat aanzet tot nog geavanceerdere, op inzichten gebaseerde marketing.



Blis heeft 31 kantoren verspreid over vijf continenten en werkt samen met 's werelds grootste en meest klantgerichte bedrijven in alle sectoren, waaronder Unilever, Samsung, McDonald's, HSBC, Mercedes Benz en Peugeot, evenals talrijke mediabureaus en bereikt jaarlijks meer dan een miljard mobiele apparaten. Voor meer informatie, ga naar blis.com [http://www.blis.com/].



