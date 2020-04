SDRPY lanceert project om het elektriciteitsnet in Al-Mahra te verbeteren

AL-MAHRA, Jemen, 17 april 2020 /PRNewswire/ -- Het Saoedisch programma voor de ontwikkeling en wederopbouw van Jemen (SDRPY, Saudi Development and Reconstruction Program for Yemen) heeft een project opgestart om elektriciteitsnetwerken te herstellen, de efficiëntie te verhogen, de capaciteit te verbeteren en hoge elektrische belastingen en stroomuitval aan te pakken in het gouvernement Al-Mahra. Het project zal 10.000 mensen begunstigen in de gebieden Al-Sadah en Al-Souq van het directoraat Al-Ghaydah.



https://mma.prnewswire.com/media/1156492/Saudi_Development_and_Reconstruction_Program_for_Yemen_SDRPY.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1156492/Saudi_Development_and_Reconstruction_Program_for_Yemen_SDRPY.jpg]



De gouverneur van Al-Mahra, Mohammed Ali Yasser, legde de eerste steen van het project in aanwezigheid van minister van staat Sjeik Mohammed Abdullah Keda, de secretaris-generaal van Al-Mahra, Salem Abdullah Nimer, en de directeur van het SDRPY-kantoor in Al-Mahra, ingenieur Abdullah Basulaiman.



"Wij en onze broeders en zusters in het Koninkrijk Saoedi-Arabië hebben één lichaam en één vaderland," zei gouverneur Yasser, "en we kijken uit naar meer projecten en meer verwezenlijkingen."



De gouverneur sprak zijn grote genoegen uit bij de lancering en benadrukte het werk van het SDRPY in een aantal projecten die de positieve transformatie van de diensten in de provincie bevorderen. Hij dankte de Bewaarder van de Twee Heilige Moskeeën Koning Salman bin Abdulaziz en zijn Kroonprins Mohammed bin Salman voor hun interesse in het Jemenitische volk, en ook de supervisor en het personeel van het SDRPY voor al hun inspanningen in Jemen. Hij verwees met name naar het project van het medisch en onderzoekscentrum King Salman Medical and Educational City in Al-Mahra.



Het elektriciteitsproject heeft tot doel de elektriciteitsnetten te herstellen, de knelpunten in de midden- en laagspanningsnetwerken in woon- en commerciële wijken aan te pakken en op te lossen, de stroom doorheen het elektriciteitsnet te versoepelen, onderbrekingen te verminderen, de bestendigheid aan weersomstandigheden te versterken en de absorptie van nieuwe belastingen mogelijk te maken.



Het project bedient drie scholen -- de school in Al-Aidarous, de school in Aisha en de school in Al-Shaab -- evenals markten in Al-Ghaydah en alle voorzieningen in deze gebieden. Het project betreft de opzetting van nieuwe middenspannings- en laagspanningsnetwerken overeenkomstig veeleisende specificaties, met inbegrip van lijnen, uitbreidingen en transformatoren voor de commerciële zone van de wijk en de buurt Al-Sadah. Het project bestaat uit een middenspanningsnetwerk van 11 kilovolt (kV), middenspanngslijnen en een netwerk van laagspanningslijnen (415 volt), naast de distributie van transformatoren van 11,4 kV.



Samen met tal van projecten gericht op het verbeteren van de interne elektriciteitsnetlijnen in de stad Al-Ghaydah en andere delen van het gouvernement Al-Mahra, vindt dit SDRPY-project plaats tegen een achtergrond van hoge temperaturen, een zwakke infrastructuur voor elektriciteitsvoorzieningen en een verhoogd elektriciteitsverbruik in de zomer. Het project zal de productiecapaciteit van de huidige elektriciteitscentrale in Al-Ghaydah met 75% verhogen, waarbij 10 megawatt en 5 transformatoren van elk 3 mW worden toegevoegd om de frequente onderbrekingen te verminderen en om tegemoet te komen aan de grote vraag naar elektriciteit in beide gebieden.



Het SDRPY besteedt veel aandacht aan elektriciteit in Al-Mahra en de andere Jemenitische gouvernementen en levert oliederivaten aan Jemenitische elektriciteitscentrales. Het programma is van plan om de maandelijkse steun aan het gouvernement Al-Mahra in de vorm van brandstof die wordt toegewezen aan de elektriciteitscentrales van de provincie in de zomer te verhogen tot ongeveer 4.800 ton, zodat kan worden tegemoetgekomen aan de hogere belastingen en de stroomuitval als gevolg van de toenemende vraag en de stroomtekorten kunnen worden verminderd.



