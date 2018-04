Botnets blijven een aanhoudende cyberdreiging



In 2017 lokaliseerde CenturyLink 104 miljoen unieke botnetdoelen per dag



MONROE, Louisiana, 17 april 2018 /PRNewswire/ -- Bedrijven, overheden en consumenten moeten meer aandacht besteden aan het risico van botnets, aldus een nieuw dreigingsrapport gepubliceerd door CenturyLink, Inc. [http://news.centurylink.com/] .



In 2017 lokaliseerde de Threat Research Labs van CenturyLink gemiddeld 195.000 bedreigingen per dag en gemiddeld 104 miljoen unieke bedreigingsdoelen - van servers en computers tot handheld of andere op internet aangesloten apparaten - allemaal het werk van botnets.



"Botnets behoren tot de fundamentele hulpmiddelen waar malafide spelers op vertrouwen om gevoelige gegevens te stelen en DDoS-aanvallen uit te voeren," aldus Mike Benjamin, hoofd van CenturyLink Threat Research Labs. "Door trends en methoden van wereldwijde botnetaanvallen te analyseren, zijn we beter in staat om op toekomstige bedreigingen te anticiperen en reageren zodat we ons eigen netwerk en die van onze klanten beter kunnen verdedigen."



Belangrijke waarnemingen





-- Geografieën met sterke of snelgroeiende IT-netwerken en infrastructuur

blijven de primaire bron voor cybercriminele activiteiten.



-- De top vijf van Europese landen met wereldwijd de grootste

hoeveelheid van kwaadaardig internetverkeer in 2017 bestond uit

Rusland, Oekraïne, Duitsland, Nederland en Frankrijk.

-- De top vijf van Europese landen met de meeste command- en

control-servers (C2's), verantwoordelijk voor het verzamelen en

dirigeren van botnets, waren Rusland, Oekraïne, Duitsland,

Nederland en Frankrijk.

-- Terwijl landen en regio's met een robuuste communicatie-infrastructuur

onbewust bandbreedte leveren voor IoT DDoS-aanvallen, zijn ze ook veelal

de grootste slachtoffers op basis van de hoeveelheid aanvalsopdrachten.



-- De vijf landen die het meest te maken hebben met bot-aanvallen waren

de Verenigde Staten, China, Duitsland, Rusland en het Verenigd

Koninkrijk.

-- De top vijf Europese landen naar volume van gecompromitteerde hosts

of bots, waren het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Rusland,

Frankrijk en Italië.

-- Mirai en zijn varianten zijn voortdurend in het nieuws geweest, maar in

2017 was CenturyLink Threat Research Labs getuige van Gafgyt-aanvallen

waarbij meer slachtoffers betrokken waren en die een merkbaar langere

aanvalsduur hadden.

Belangrijkste feiten





-- CenturyLink verzamelt elke dag 114 miljard NetFlow-bestanden, legt meer

dan 1,3 miljard beveiligingsevenementen vast en houdt voortdurend

toezicht op 5.000 bekende C2-servers.

-- CenturyLink reageert op en beperkt ruwweg 120 DDoS-aanvallen per dag en

verwijdert bijna 40 C2-netwerken per maand.

-- De reikwijdte en diepte van CenturyLinks bedreigingsbewustzijn is

afgeleid van zijn wereldwijd IP-backbone, een van de grootste in de

wereld. Deze kritieke infrastructuur ondersteunt CenturyLinks

wereldwijde activiteiten en informeert zijn uitgebreide reeks

beveiligingsoplossingen, inclusief de detectie van bedreigingen,

beveiligde logboekcontrole, DDoS-beperkingen en netwerkgebaseerde

beveiligingsoplossingen.

Aanvullende bronnen





-- Luister naar Mike Benjamins belangrijkste punten van het 2018

-- Kom te weten hoe CenturyLink de cyber intelligence naar een hoger niveau

brengt met een uitgebreide weergave van het bedreigingslandschap:

-- Verken het verslag van IDC: Beveiligen van de verbonden onderneming met

behulp van netwerkgebaseerde beveiliging:

Over CenturyLink

CenturyLink [http://www.centurylink.com/] is de op één na grootste Amerikaanse communicatieleverancier voor wereldwijde zakelijke klanten. Met klanten in meer dan 60 landen en een intense focus op klantervaringen, streeft CenturyLink ernaar om het beste netwerkbedrijf in de wereld te zijn door de toenemende vraag van klanten voor betrouwbare en veilige verbindingen op te lossen. Het bedrijf is ook de vertrouwde partner van klanten, en helpt hen om de verhoogde complexiteit van het netwerk en de IT te beheren, alsmede om een beheerd netwerk en cyber-beveiligingsoplossingen te leveren waarmee hun bedrijven beschermd worden.



