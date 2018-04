Conduent Krijgt Contract om Uitgebreid Vervoer Ticketverkoop Systeem in Noord Italië te Leveren

LONDEN, April 17, 2018 /PRNewswire/ --



Conduent Incorporated [https://www.conduent.com ] , is uitgekozen om een uitgebreid ticketverkoopsysteem te leveren in de regio van Lombardije in Italië, dat dagelijks door honderdduizenden passagiers zal worden gebruikt.



Trenord [http://www.trenord.it/en ], de operator van reizigerstreinen in de regio van Lombardije, en zeven andere vervoersondernemingen zijn in het project betrokken, waaronder ATM [https://www.atm.it/en/Pages/default.aspx ], de vervoersondernemer van de stad Milaan. Conduent zal acht ticketverkoopprojecten leveren voor de metro, de bus en forensentreindiensten die de andere ondernemingen zal helpen om een soepellopend vervoer in de hele regio aan te kunnen bieden.



Het contract betekent een regionale inzet van de Conduent Fare Collection System, waaronder ticketapparaten, kaart- en ticketlezers en eigen backofficesystemen voor elk van de acht operatoren.



"Het project is een geweldig voorbeeld van de manier waarop Conduent nieuwe en bestaande infrastructuren optimaliseert om mobiliteit slimmer, gecoördineerder en efficiënter te maken," zegt Jean-Charles Zaia, Vicepresident en Portfolio Leader, Openbaar Vervoer, Conduent.



De installering van het nieuwe systeem zal in de tweede helft van 2018 beginnen.



Conduent is een leidende provider in openbaar vervoers- en mobiliteit [https://www.conduent.com/solution/transportation-solutions/transit-apps ]soplossingen - waaronder electronische tolheffing [https://www.conduent.com/solution/transportation-solutions/electronic-toll-collection ] , parkeerbeheer [https://www.conduent.com/solution/transportation-solutions/parking-management-systems ], geavanceerde vervoer [https://www.conduent.com/solution/transportation-solutions/public-transportation-management ] s- en veiligheids [https://www.conduent.com/solution/transportation-solutions/road-safety ]systemen - die geautomatiseerde, op analyse gebaseerde en gepersonaliseerde diensten aan overheidsinstanties en hun onderdelen aanbiedt. Het bedrijf heeft al meer dan 40 jaar geholpen met het vervoer van klanten in meer dan 27 landen.



Over Conduent



Conduent is de werelds grootste provider van gediversifieerde businessdiensten met een toonaangevend vermogen in transactieverwerking, automatisering en analyse. Het wereldwijde personeelsbestand van het bedrijf streeft ernaar zijn grote en diverse klantenkring te helpen om kwaliteitsdiensten te leveren aan de mensen voor wie zij werken. Onder deze klanten bevinden zich de meerderheid van de Fortune 100 bedrijven en meer dan 500 overheidsinstanties.



De gedifferentieerde producten van Conduent raken dagelijks miljoenen mensen, waaronder twee derde van alle verzekerde patiënten [https://www.conduent.com/healthcare-solutions ] in de V.S., en bijna negen miljoen mensen die dagelijks via tolsystemen [https://www.conduent.com/industry/transportation-solutions ] reizen. Of het om digitale betalingen, schadeafhandelingen, uitkeringsadministratie, geautomatiseerde tolheffing, klantenservice of om gedistribueerd leren gaat - Conduent kan het, en moderniseert deze interacties om waarde te scheppen voor zijn klanten zowel als voor hun onderdelen. Lees meer op www.conduent.com [http://www.conduent.com ].



Noot: Om RSS newsfeeds te ontvangen, bezoek www.news.conduent.com [https://www.news.conduent.com ]. Voor open commentaar, industrie perspectieven en opinies, bezoek http://twitter.com/Conduent, http://www.linkedin.com/company/conduent of http://www.facebook.com/Conduent



Conduent is een handelsmerk van Conduent Incorporated in de Verenigde Staten en/of andere landen.



CONTACT: Media Contacten: Robert Corbishley, Conduent, +44(0)7703 516569, robert.corbishley@conduent.com; Investeerder Contact: Alan Katz, Conduent, +1-973-526-7173, alan.katz@conduent.com