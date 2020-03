Oplossing voor noodschakeling naar telewerken

Cloud-telecommunicatiebedrijf Zadarma heeft een speciale aanbieding geïntroduceerd voor telewerken gedurende de huidige omstandigheden van de snelle virusverspreiding



BURGAS, Bulgarije, 17 maart 2020 /PRNewswire/ -- COVID-19, bekend en gevreesd als het Coronavirus, verspreidt zich over de hele wereld. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft het officieel tot pandemie uitgeroepen. Elke dag horen we in het nieuws dat er steeds meer landen zijn die door het virus getroffen zijn en dat evenementen en vluchten geannuleerd worden. Bedrijven hebben te kampen met de enorme negatieve gevolgen. Geen enkel bedrijf wil zijn bedrijfsactiviteiten vertragen, en de enige manier om het tempo vast te houden is door over te stappen op telewerken. Bedrijven over de hele wereld, waaronder grote namen als The Washington Post, moedigen hun personeel aan om van huis uit te werken. En dit aantal zal in de nabije toekomst alleen nog maar blijven groeien.



Om een vlotte overgang naar telewerken mogelijk te maken heeft Zadarma, een aanbieder van cloud-telecommunicatiediensten, een speciale aanbieding geïntroduceerd voor hun zakelijke telefoonbundels. Hun Office-bundels bevatten verschillende virtuele nummers, uitgaande oproepen naar bestemmingen binnen de regio van uw keuze, uitgebreide PBX-functies, een CRM-systeem en nog veel meer.



In deze noodsituatie met een snel verspreidend virus biedt Zadarma de Office-bundel aan met een korting van 50% voor de EU en USA/Canada. De korting is 2 maanden geldig. Om de aanbieding te ontvangen moet u in het Zadarma persoonlijke account een promotiecode invoeren: respectievelijk RemoteOfficeEU en RemoteOfficeUS.



Voor alle bestaande klanten van Zadarma uit de meest actieve pandemische Europese landen zijn de nummers van hun respectieve locaties een maand lang gratis verlengd. Voor nieuwe klanten biedt Zadarma 50% korting op de maandelijkse kosten voor een periode van zes maanden. De lijst met nummers met kortingen is beschikbaar op de website van Zadarma.



Medeoprichter en Chief Marketing Officer van Zadarma zei het volgende over de huidige aanbieding: "Zelf hebben we kantoren in zes verschillende landen en deze week hebben we alle Europese kantoren overgeschakeld op telewerken. Alle andere werknemers hebben we geadviseerd om ook thuis te werken als zij zich daar veiliger bij voelen. Natuurlijk is het voor ons van essentieel belang dat we continu contact blijven houden met onze klanten, partners en de rest van het bedrijf. We begrijpen de noodzaak van vlekkeloze verbale communicatie en hoe een georganiseerd telefoonsysteem het verschil kan betekenen tussen succes en falen, vooral wanneer de situatie kritiek is. We hopen dat dit aanbod bedrijven zal helpen om een soepele en betaalbare overgang naar het telewerken mogelijk te maken."



Zelfs in deze ongemakkelijke en onzekere tijden staat menselijke interactie centraal voor zakelijk succes in alle sectoren. Door een relatie te kunnen blijven onderhouden met partners en klanten terwijl uw medewerkers van thuis uit werken kan een aanzienlijk voordeel opleveren voor het bedrijf.



Een telefoonsysteembundel verbinden met Zadarma neemt slechts enkele minuten [https://zadarma.com/en/blog/emergency-remote-working/] in beslag, wat handig is in situaties waar tijd van essentieel belang is.



Over Zadarma: Zadarma is een internationaal cloud-telecommunicatiebedrijf dat meer dan 13 jaar geleden werd opgericht. Het bedrijf levert virtuele telefoonnummers aan bedrijven en personen in 100 verschillende landen, alsmede gratis Cloud PBX, call tracking en gratis website widgets en een gratis CRM-systeem. Het is een vertrouwde naam voor meer dan 1.500.000 klanten over de hele wereld.



CONTACT: Elena Volozova, +1-857-302-7437, elena.volozova@zadarma.com



Web site: https://zadarma.com/