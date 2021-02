Fireblocks en First lanceren institutionele Diem-infrastructuur voor VASP's

Samenwerken om een veilige kant-en-klare oplossing te bieden om Diem-betalingen te accepteren



NEW YORK, 17 februari 2021 /PRNewswire/ -- Fireblocks en First hebben vandaag bekendgemaakt financiële instellingen een veilige portemonnee en infrastructuur te bieden om de verbinding met het Diem-netwerk te vergemakkelijken om transacties te faciliteren, opdat hun klanten Diem kunnen gebruiken als betaalmethode binnen bestaande methodes die klanten al kennen.



Nu de Diem Association bezig is met de voorbereidingen om live te gaan [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=3068772-1&h=236262461&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3068772-1%26h%3D2080939610%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.diem.com%252Fen-us%252Fupdates%252Fdiem-association%252F%26a%3Dprepares%2Bto%2Bgo%2Blive&a=bezig+is+met+de+voorbereidingen+om+live+te+gaan], wordt verwacht dat veel financiële dienstverleners zoals banken, beurzen, PSP's, eWallets en andere, van plan zijn Diem naast hun bestaande betaalmethoden te ondersteunen. Elke instelling of fintech die de betaalmethode van Diem wil ondersteunen, moet de juiste technologie bouwen om het nieuwe betalingssysteem mogelijk te maken en moet het nieuwe systeem gekwalificeerd worden als Virtual Asset Service Providers (VASP's).



"Diem zal, via zijn digitale valuta, een bredere acceptatie van cryptocurrency mogelijk maken en zal het hoogste niveau van beveiliging vereisen voor realtime betalingen en de veiligheid van fondsen en financiële gegevens van zijn gebruikers waarborgen", aldus Michael Shaulov, CEO van Fireblocks. "Om de acceptatie van Diem-betalingen te versnellen, is Fireblocks een partnerschap met First aangegaan om leveranciers die daarvoor een licentie hebben een gebruiksvriendelijk platform te bieden voor het aanbieden van diensten die Diem ondersteunen."



First, opgericht in 2017, heeft het eerste wereldwijde digitale betalingsplatform als een service ontwikkeld. Het stelt grote handelaren, PSP's en acquirers in staat om Diem- en andere Stablecoin-betalingen te accepteren en te verwerken. Het aanbod is een kant-en-klare oplossing die alle betalingsaspecten omvat, inclusief transactie- en treasurybeheer en compliance.



Met de diepgaande expertise van First op het gebied van betalingen, liquiditeit en blockchain, en de op MPC gebaseerde wallet en netwerkinfrastructuur van Fireblocks, elimineren ze de complexiteit rond Diem Blockchain- en VASP-connectiviteit, zodat klanten kunnen gaan werken met Diem-muntvaluta's via mainnet en dezelfde dag nog klaar zijn.



"Wij geloven in een revolutie in betalingen die begint met Diem", zegt Ran Goldi, CEO van First. "Terwijl custodians, wallets, exchanges, PSP's en andere VASP's zich voorbereiden op het Diem-netwerk, kijken we uit naar onze samenwerking met Fireblocks om alles te leveren wat een VASP nodig heeft, van risico tot on/off-chain communicatie en liquidatie."



Over Fireblocks



Fireblocks is een platform van grote omvang dat een veilige infrastructuur levert voor het overboeken, opslaan en uitgeven van digitale activa. Fireblocks maakt uitwisselingen, uitleenbalies, bewaarders, banken, handelsbanken en hedgefondsen mogelijk om digitale activabewerkingen veilig op te schalen via het Fireblocks-netwerk en de op MPC gebaseerde Wallet-infrastructuur. Fireblocks heeft de overdracht van meer dan $ 300 miljard aan digitale activa veiliggesteld en heeft een unieke verzekeringspolis die activa in opslag en transport dekt. Kijk voor meer informatie op www.fireblocks.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=3068772-1&h=3211235191&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3068772-1%26h%3D682628016%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.fireblocks.com%252F%26a%3Dwww.fireblocks.com&a=www.fireblocks.com].



Over First Digital Asset Group



First bouwt aan de toekomst van de digitale activa-economie. We hebben het eerste wereldwijde digitale betalingsplatform voor handelsbanken, PSP's en acquirers ontwikkeld om het voor hen veilig en eenvoudig te maken om digitale betalingen te accepteren, zoals Diem, CBDC's en Stablecoins. https://www.firstdag.com/ [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=3068772-1&h=2688485405&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3068772-1%26h%3D1954501920%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.firstdag.com%252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.firstdag.com%252F&a=https%3A%2F%2Fwww.firstdag.com%2F]



