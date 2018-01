Pluralsight versterkt leermiddelen inzake cyberveiligheid om technologie professionals en leiders uit te rusten met vaardigheden waarmee ze aanva

Veiligheidsexpert Troy Hunt lanceert nieuwe Pluralsight-cursus cyberveiligheid voor CISO's (centrale informatiebeveiligingsfunctionarissen) en hun teams



SILICON SLOPES, Utah, 17 januari 2018 /PRNewswire/ -- Pluralsight [http://go.pluralsight.com/C0035914], het leerplatform voor technologie in de bedrijfswereld, heeft vandaag aangekondigd dat het zijn leermiddelen op het gebied van informatie- en cyberveiligheid heeft versterkt om technologie professionals en leiders te helpen bij het opdoen van de vaardigheden die zij nodig hebben om de aanvallen van morgen te voorkomen. Samen met deze aankondiging heeft het bedrijf de nieuwste Pluralsight-veiligheidscursus "Een op veiligheid gerichte cultuur creëren" (Creating a Security-Centric Culture) gelanceerd, in samenwerking met Troy Hunt, opsteller bij Pluralsight en wereldberoemd veiligheidsexpert.



"Veiligheid moet een topprioriteit zijn voor alle technologie professionals in een organisatie en niet alleen voor het team dat verantwoordelijk is voor veiligheid," zei Troy Hunt, opsteller en expert in informatieveiligheid bij Pluralsight. "Omdat er bijna elke dag een nieuwe manier van inbreken (hacking of breach) is, moeten organisaties de nodige vaardigheden ontwikkelen om zich te beschermen en het hoofd te bieden aan veiligheidsbedreigingen door ervoor te zorgen dat veiligheid de regel in plaats van de uitzondering wordt."



De nieuwe cursus van Hunt maakt deel uit van de groeiende collectie Pluralsight-cursussen betreffende informatie- en cyberveiligheid en zal de CISO's en hun teams sterker maken door hen meer inzicht te verschaffen in de nodige instrumenten en technieken om cyberaanvallen en informatiebeveiligingsinbreuken te voorkomen. Sinds de officiële lancering van zijn inhoudscategorie betreffende informatie- en cyberveiligheid in juli 2016 heeft Pluralsight een op veiligheid gericht Pluralsight IQ [http://go.pluralsight.com/C0035916] gelanceerd evenals meer dan 100 nieuwe cursussen inzake veiligheid die betrekking hebben op een groot aantal vakgebieden, waaronder digitaal forensisch onderzoek, reactie op incidenten, penetratietests, veilige codering, veiligheidsbeoordelingen en naleving van veiligheidsnormen.



Gartner stelt dat, "één van de redenen van het hardnekkig tekort aan vaardigheden betreffende cyberveiligheid is dat cybervaardigheden een aantal verschillende vakgebieden bestrijken, van veilige coderingspraktijken en een volledige kennis van IT-infrastructuur tot de naleving van wet- en regelgeving." Voorts merkt Gartner op dat "de leiders op het gebied van veiligheids- en risicobeheer zullen moeten investeren in training (technologie en conceptueel) wat betreft de vaardigheden die nog ontbreken onder het huidige personeel en die niet evident zijn bij de huidige sollicitanten."



"Vóór Pluralsight besteedden wij vele uren aan onze eigen vorming op het gebied van veiligheid in samenwerking met onze ontwikkelaars, maar omdat onze organisatie zo groot is en de ontwikkeling van inhoud heel duur is, kwamen wij tot de conclusie dat het aanbieden van een volledig programma als onderdeel van onze eigen ontwikkelingsorganisatie met te veel hindernissen gepaard ging," zei Kevin Shekleton, VP Chief Architect, Cloud Apps Ops bij Cerner. "Met Pluralsight hebben wij deze interne vorming vervangen door betere en gelijkwaardige inhoud. Bovendien hebben wij nu toegang tot inhoud die actueel blijft. Dat zou een grote uitdaging zijn geweest voor ons eigen team. Met Pluralsight kunnen wij ervoor zorgen dat alle functies binnen onze ontwikkelingsorganisatie de nodige kennis hebben om veilige oplossingen voor de gezondheidssector te ontwikkelen."



De snelle technologische ontwikkelingen op het gebied van de cyberveiligheid verdiepen de vaardighedenkloof en vergroten de kwetsbaarheid en de onbeschermde staat van organisaties. Met Pluralsight kunnen de CISO's en hun teams een beter begrip hebben van de nodige grondbeginselen om hun kwetsbaarheid te verminderen, de veiligheid van hun organisaties beter te beschermen en de risico's als gevolg van succesvolle cyberaanvallen te verminderen. Met zijn leerplatform op het gebied van technologie en het grootste netwerk van deskundige technologen in de wereld, ondersteunt Pluralsight de bescherming van de leiders op het gebied van de zakelijke technologie.



Bron: Gartner, "Adapt Your Traditional Staffing Practices for Cybersecurity," Sam Olyaei, Mark Coleman, Matthew T. Stamper, 10 januari 2017.



Over Pluralsight



Pluralsight is een leerplatform voor technologie in de bedrijfswereld dat een uniforme en volledige leerervaring biedt aan bedrijven wereldwijd. Met een abonnementsdienst kunnen de bedrijven zich verplaatsen met de snelheid van de technologie en hun bekwaamheid, innovatie en efficiëntie verbeteren. Het bedrijf is opgericht in 2004 en geniet het vertrouwen van Fortune 500-ondernemingen. Pluralsight biedt zijn leden toegang op verzoek tot een digitaal ecosysteem van leerinstrumenten, waaronder tests inzake adaptieve vaardigheden, Pluralsight IQ, gerichte leertrajecten, door deskundigen opgestelde cursussen, interactieve labo's en live-mentoring. Voor meer informatie, bezoek pluralsight.com [http://go.pluralsight.com/C0035914].



