Aanbieding 19.000 Oxfam petities Eerlijke Boodschappen bij AH en Jumbo

Den Haag, 26 juli. Sinds de start van de Oxfam Novib Behind the Barcodes-campagne op 21 juni 2018 hebben al meer dan 19.000 Nederlanders de petitie ‘ Eis Eerlijke Boodschappen ‘ ondertekend. Daarnaast hebben meer dan 15.000 mensen in de Verenigde Staten een petitie getekend richting Ahold Delhaize, het moederbedrijf van Albert Heijn en een aantal Amerikaanse supermarkten. Wereldwijd staat de teller op meer dan 50.000 ondertekende petities. De Oxfam Novib petitie in Nederland roept Jumbo en Albert Heijn op om de uitbuiting van mensen die in ontwikkelingslanden ons voedsel produceren uit hun schappen te bannen. Jumbo en Ahold Delhaize, het moederbedrijf van Albert Heijn, scoren een zware onvoldoende op Oxfam’s internationale duurzaamheidsranglijst van supermarktketens, zo blijkt uit het Oxfam rapport Ripe for Change. Oxfam Novib beoordeelde beleid en praktijk van 16 grote supermarktketens wereldwijd op onder meer arbeidsomstandigheden en lonen in ontwikkelingslanden. Ahold Delhaize, noch Jumbo, haalden punten op bijvoorbeeld leefbaar loon voor werknemers werkzaam bij hun toeleveranciers in ontwikkelingslanden. Vandaag worden de petities persoonlijk in ontvangst genomen door directeuren van Ahold Delhaize in Zaandam en van Jumbo in Veghel.



Ioan Nemes Oxfam Novib supermarkten- en mensenrechten expert : Wij hebben de afgelopen weken verschillende keren met Ahold Delhaize en Jumbo aan tafel gezeten om te bespreken welke stappen zij willen zetten om een einde te maken aan het leed achter de streepjescodes van de producten in hun schappen. Tot nu toe heeft Jumbo goede wil getoond, we zijn met hen in gesprek maar de voorstellen zijn nog niet concreet genoeg. Ahold Delhaize heeft nog weinig concrete voorstellen gedaan over welke stappen zij willen gaan zetten en lijkt daarmee haar verantwoordelijkheid vooralsnog te ontwijken. Voor beide partijen is dus verder werk aan de winkel. En dat is nodig want de consument moet er van uit kunnen gaan dat supermarkten hun zaken op orde hebben en je bij iedere supermarkt gerust boodschappen kunt doen. Deze petities maken duidelijk dat Ahold Delhaize en Jumbo aan de slag moeten hiermee. ‘



De vijf grootste Nederlandse supermarkten hebben meer dan drie kwart van de markt in handen, Ahold Delhaize en Jumbo nemen hiervan het merendeel voor hun rekening.



