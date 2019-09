NVVE onderschrijft steunbetuiging van Humanistisch Verbond

De Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) onderschrijft de steunbetuiging ‘Ik wens je een goede dood’ van het Humanistisch Verbond. De NVVE is het met het Humanistisch Verbond eens dat wetgeving die ruimte biedt aan het zelfgekozen levenseinde niet in de ijskast gezet mag worden door het kabinet. Dat Pia Dijkstra van D66 het wetsvoorstel rondom voltooid leven gaat indienen vindt de NVVE een goede zaak.



De NVVE is voorstander van het mogelijk maken van hulp bij zelfdoding zonder medische grondslag. Ze is verheugd dat het burgerinitiatief ‘Voltooid Leven’, dat actief ondersteund werd door de NVVE, nu eindelijk leidt tot mogelijke nieuwe wetgeving voor mensen die klaar zijn met het leven en niet in aanmerking komen voor euthanasie. Ook vindt de NVVE het goed dat D66 niet wacht tot het onderzoek van de regering naar de doelgroep helemaal is afgerond.



Steunbetuiging



Op woensdag 4 september is de steunbetuiging ‘Ik wens je een goede dood’ (open voor ondertekening) aan alle mensen die zelf willen besluiten dat het genoeg is geweest gepubliceerd. De steunbetuiging komt op een tijdstip dat de discussie rond euthanasie en voltooid leven weer oplaait. De steunbetuiging pleit ervoor dat mensen die existentieel lijden over hun eigen dood mogen beslissen. Daarnaast mag ook de bestaande zorgvuldige wetgeving en euthanasiepraktijk niet worden bezoedeld met angst van artsen voor vervolging.



De NVVE onderschrijft de steunbetuiging dan ook van harte. De overgrote meerderheid van de Nederlanders is voorstander van het zelfgekozen levenseinde. Het is tijd dat ook voor mensen die hun leven voltooid achten geholpen kunnen worden met het beëindigen ervan.