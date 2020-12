'Neem ook plastic knijpzakjes mee in de uitbreiding van het statiegeld'

Dit is een expertquote van Marijke Boonstra van Schone Rivieren, in het kader van ANP Expert Support. U kunt dit bericht, of delen hiervan, gebruiken op uw kanalen. Aanleiding: Statiegeld op blikje lijkt er in 2022 te komen | ANP



Het is heel belangrijk dat de politiek inziet dat statiegeld op blik zo snel mogelijk ingevoerd moet worden. Blik heeft een groter aandeel in zwerfvuil dan plastic flesjes hebben. Bij 67% van de metingen van Schone Rivieren worden er blikjes aangetroffen. En in blikjes zit ook plastic. Er is dus echt geen reden om te wachten met het invoeren van statiegeld op blik tot 2022.



Er is een risico dat producenten na de invoering van statiegeld op blik juist andere vervuilende verpakkingen gaan gebruiken, zoals plastic knijpzakjes, en zo de dans ontspringen. Dan vinden wij met Schone Rivieren alsnog veel verpakkingen in de natuur. Laten we daarom meteen alle plastic drankverpakkingen meenemen in deze uitbreiding van het statiegeld.



Het kan niet de bedoeling zijn dat het ene probleem wordt vervangen met een ander. Schone Rivieren pleit daarom voor een snelle invoering van statiegeld op blik én andere plastic drankverpakkingen, zoals plastic knijpzakjes. Als de politiek goed voor natuur en milieu wil zorgen, kunnen ze hier niet omheen.



Marijke Boonstra is afvalexpert bij Schone Rivieren, een samenwerkingsverband met IVN Natuureducatie, Stichting De Noordzee en Plastic Soup Foundation.