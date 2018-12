Bedrijven en defensie gaan personeel uitwisselen

Defensie en bedrijfsleven gaan vaker personeel uitwisselen. Daartoe wordt vandaag een speciaal ‘Civiel-Militair Professional Uitwisselingsprogramma’ gepresenteerd in Den Haag tijdens een event van het Platform Defensie Bedrijfsleven.



Leren van elkaar



“Door vaker personeel uit te wisselen leert defensie van de nieuwste inzichten uit het bedrijfsleven. Het bedrijfsleven op haar beurt heeft baat bij een sterke, innovatieve krijgsmacht en een veiliger wereld”, aldus Hans de Boer van VNO-NCW. “Voor bedrijven zorgt de uitwisseling ook voor nieuwe en unieke ervaringen die het eigen personeel en de organisatie versterken”, aldus Ineke Dezentjé Hamming van FME. Luitenant-generaal Martin Wijnen: “onze mensen zetten veel verschillende stappen binnen Defensie, maar weinig daarbuiten. Ik gun dat iedereen, omdat het ontzettend leerzaam is.”



60 fte om mee te beginnen



Komend jaar willen Defensie en bedrijven zo’n 60 mensen gaan uitwisselen om mee te beginnen. De uitwisseling kan voor langere tijd zijn. Bijvoorbeeld voor een concrete opdracht van een half jaar. Maar het kan ook om een kortere periode gaan. In sommige gevallen zullen mensen worden uitgewisseld. In andere gevallen gaat alleen om een defensiemedewerker die een tijdje ervaring opdoet in een bedrijf of andersom. Bij de uitwisseling gaat het bijvoorbeeld om technici die een tijd een klus komen doen bij de Genie of andersom logistieke specialisten van Defensie die bij een logistiek bedrijf gaan meedraaien. Zowel kleine als grote bedrijven als alle defensieonderdelen zijn bij het project betrokken.



Voortbouwen op de succesvolle ervaringen in de medische sector



Met het nieuwe uitwisselingsprogramma bouwen bedrijven en defensie voort op de ervaring die al decennia lang is opgedaan met bijvoorbeeld artsen en verplegers. Momenteel is zo’n 300 fte aan medische miliatir personeel (beroeps en reservisten) in ziekenhuizen tevens inzetbaar bij defensie, bijvoorbeeld voor de inzet tijdens missies. Ook zijn er al zo’n 30 cyber reservisten waarmee ervaring is opgedaan met duaal werkgeverschap.