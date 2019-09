Een jaar na Nobel Vredesprijs toekenning



Tineke Ceelen ontmoet Dr Denis Mukwege in Congo



Een jaar na toekenning van de Nobel Vredesprijs aan gynaecoloog dr Mukwege ontmoet Tineke Ceelen van Stichting Vluchteling hem in zijn ziekenhuis in het oosten van Congo.



In het door ebola bedreigde Bukavu spreken beiden over het afgelopen jaar en hoe Stichting Vluchteling in de toekomst de samenwerking kan bestendigen en uitbreiden.



Stichting Vluchteling steunt zowel het werk van de Congolese arts als de inspanningen van Nadia Mourad om Jezidi vrouwen en meisjes in het noorden van Irak weer op de been te helpen. Mourad ontving samen met dr Mukwege de Nobel Vredesprijs.



In steeds meer landen waar door oorlog mensen op de vlucht slaan, staat verkrachting als oorlogswapen hoog op de agenda, en Stichting Vluchteling pleit er samen met haar partners voor dat daders tot de orde worden geroepen en berecht.



Komend weekend start Stichting Vluchteling een nationale campagne om aandacht te vragen voor het lot van Jezidi’s, en roept landen en regeringen op om medische zorg en ondersteuning van trauma’s op te schroeven.