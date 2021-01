NWS organiseert recruitment workshop bij een van de grootste zuivelbedrijven ter wereld

Op 19 januari 17:00 organiseert Nederlandse Wereldwijde Studenten (NWS) samen met FrieslandCampina een online workshop waarin studenten en net afgestudeerden de kans krijgen meer te leren over FrieslandCampina en werken in het bedrijfsleven. FrieslandCampina is altijd opzoek naar enthousiaste nieuwe werknemers in verschillende sectoren van hun bedrijf en deze workshop is een laagdrempelige manier voor geïnteresseerden om het bedrijf beter te leren kennen, te netwerken en kennis te maken met het bedrijfsleven. De workshop zal ongeveer anderhalf tot twee uur duren en deelname is gratis.



FrieslandCampina is één van de grootste zuivelbedrijven in de wereld. De zuivelcoöperatie wordt gevormd door ruim 20.000 melkveehouders in Nederland, België en Duitsland. De gevoerde merken zijn onder andere Chocomel, Fristi, Optimel, Mona, Valess en Friesche Vlag. Het bedrijf speelt een vitale rol in de voedingsindustrie in Europa en voert een actief duurzaamheidsprogramma gericht op een positieve impact op boer, planeet en maatschappij. FrieslandCampina is een heel groot bedrijf en heeft daardoor veel verschillende bedrijfstakken. Dit maakt het een interessante werkplek voor veel mensen, met verschillende profielen en opleidingen die uiteenlopen van bedrijfskunde tot engineering en talenstudies.



In de workshop zal een recruiter van FrieslandCampina alles vertellen over het bedrijf en de verschillende werkzaamheden en bedrijfstakken. Er wordt ook inzicht verschaft in het recruitmentproces, de sollicitatieprocedure en de voorbereiding hierop. Vervolgens zal er een interactieve case study gepresenteerd worden, waarbij deelnemers actief input kunnen leveren. Op deze manier wordt er door de deelnemers meer inzicht verkregen in de werkzaamheden bij het bedrijf en is er de mogelijkheid om kennis en vaardigheden bij te spijkeren. Tot slot is er tijd voor een één op één gesprek met een recruiter van FrieslandCampina indien deelnemers meer informatie willen of alvast willen netwerken voor een plaats in het bedrijf. Een ideale manier dus om tijdens de coronacrisis de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.



De workshop geeft een kijkje achter de schermen bij FrieslandCampina en deelnemers komen meer te weten komen over de carrièremogelijkheden bij dit bedrijf. Ook voor mensen die een carrière zoeken in het bedrijfsleven en zich oriënteren in verschillende sectoren is het een leuke workshop om meer te weten te komen over de verschillende werkzaamheden van het bedrijf en het bedrijfsleven in het algemeen.



Aanmelden voor de workshop kan via het volgende formulier: http://bit.ly/FrieslandCampina_NWS10daagse