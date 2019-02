Nieuwe online broker maakt handelen in aandelen gratis

Tradealot start als agent van de JFD Group prijzenslag voor zelfstandige beleggers



AMSTERDAM – Nederlandse beleggers kunnen voortaan gratis handelen in Nederlandse, Europese en Amerikaanse aandelen. Hiervoor hebben zich al 25.000 beleggers aangemeld bij de nieuwe fintech startup Tradealot, de Nederlandse onderneming die dit mogelijk maakt.



Tradealot ging twee jaar geleden met steun van ongeveer honderd privé-investeerders van start met als doel de goedkoopste online broker van Nederland te worden. Toen het bedrijf zich in oktober 2018 presenteerde aan de markt, beloofde het 50 tot 70 procent lagere kosten te rekenen dan andere online brokers. Dankzij een strategische samenwerking met de JFD Group kunnen de kosten voor de handel in de belangrijkste aandelen nu tot nul worden teruggebracht. ,,Dat beleggers geheel gratis zelfstandig kunnen beleggen is nog nooit eerder gebeurd in Nederland,” zegt oprichter Paul Lamain.



Via het platform kunnen zelfstandige beleggers gratis handelen in aandelen AEX, Midcap en op aandelenbeurzen over de hele wereld. Van New York tot Londen of Tokyo. Tradealot heeft als agent van de JFD Group het alleenrecht gekregen om zijn platform in de hele Benelux uit te rollen. Eind februari of begin maart wil Tradealot een tweede platform lanceren, waarop ook in opties en ETF’s gehandeld kan worden. Daarna worden gefaseerd producten en diensten toegevoegd.



Vanwege de lage rentestanden op spaargelden gaan steeds meer particulieren zelfstandig beleggen. Vroeger kon dat alleen via banken of tussenpersonen, die daarvoor hoge tarieven rekenden. Met de komst van online brokers als Binck, Alex, LYNX en DeGiro kregen ze de kans zelfstandig te handelen en daalden de kosten fors. Tradealot is erin geslaagd die kosten verder te verlagen tot nul. ,,Dat kan omdat die andere platforms nog steeds hun geld verdienen aan de transacties en wij niet. Wij kunnen dit gratis aanbieden omdat we een ongelooflijk lage overhead hebben en onze inkomsten halen uit andere producten en diensten die wij aanbieden, zoals bijvoorbeeld vermogensbeheer en mirror trading,” legt Lamain uit.



Volgens hem zijn de kosten bij beleggen, hoe laag ook, nog steeds relevant. ,,Rendement maken begint bij zo laag mogelijke kosten. Dat willen we onze klanten aanbieden. Vooral voor kleine beleggers zijn de kosten heel belangrijk. Door enorm hoge tarieven te rekenen voor zelfstandig beleggen is in vroeger tijden veel geld verdiend over de rug van beleggers. Daar viel dus veel op te besparen,” aldus Lamain.



Tradealot bedient haar klanten voorlopig op crossborder basis, maar opent binnenkort een eigen kantoor in Nederland als agent van de JFD Group. Dat bedrijf heeft ook een investeringsbankvergunning.