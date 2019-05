historische festival

Beste,



Ik stuur jullie dit door omdat dit een uniek festival is en de grootste in zijn soort, ik ben verslaggever voor een facebook groep met 15000 leden en ik ga live verslag doen in de groep zodat iedereen het live kan volgen. martijn de organisator en ik zijn goede vrienden en ik zei tegen hem dat ik bij het ANP een contract heb en toen dachten we laten we eens een aantal journalisten een mail schrijven om te zien wat jullie er mee willen en of kunnen doen. alle info is te vinden op de website en als u de link volgt die ik mee stuur kan het bijna niet mis 0647245131 is mijn nummer mh van lies en onderaan staat ook het nummer van de heer makkinga die open staat voor alle pers en vragen. er worden 27000 mensen verwacht uit alle landen. australie, heel europa en zelf de USA is aanwezig.



In de bijlage treft u twee persberichten voor het historisch festival Almelo



Het grootste Napoleontische festival in Nederland, meer kanonnen dan ooit, meer re-enactors dan ooit en de vorige editie bijna 27.000 bezoekers uit heel Nederland en zelfs Duitsland!



Ik heb er voor gekozen twee berichten naar u te zenden, 1 met niet alleen een uitgebreid programma maar ook qua educatieprogramma zeer uitgebreid omschreven. Het document is genaamd 'Persbericht historisch festival uitgebreid-2'



In de andere bijlage heb ik het educatieprogramma wat summier omschreven.



De foto's die gebruikt zijn mogen rechtenvrij gepubliceerd worden, mits de naam van de fotograaf benoemd wordt!



Mocht u nog vragen hebben, kunt u mij het beste mobiel benaderen.



Met vriendelijke groet,



Martijn Makkinga



Publiciteit en PR Historisch Festival Almelo



Tel: 06-51392011



www.historischfestivalalmelo.nl