Stichting Mobiliteit voor Iedereen introduceert elektrisch vervoer in de zorg

Stichting Mobiliteit voor Iedereen heeft in samenwerking met diverse partners (waaronder Muntstad, Tribus, Pon Automotive en Volkswagen Bedrijfswagen) de eerste elektrische zorgbus ontwikkeld die geschikt is voor zorgvervoer. Daarmee is een eerste en grote stap om het zorgvervoer te verduurzamen, genomen.



Start campagne elektrisch zorgvervoer



Vrijdag 25 september wordt de eerste zorgbus in gebruik genomen. Het is de aftrap van een 'elektrische campagne' vanuit Stichting Mobiliteit voor Iedereen om het zorgvervoer te verduurzamen. Het eerste model wordt bij King Arthur Groep in Bilthoven in gebruik genomen. De campagne wordt daarmee officieel gestart.



In totaal wordt er door de stichting een start gemaakt met 70 bussen in heel Nederland. De bussen gaan rijden voor zorginstellingen waar een vervoersprobleem speelt. Mede door dit vervoer kunnen weer duizenden zorgafhankelijke mensen eropuit. Mensen die zonder dit vervoer een gebrek aan mobiliteit ervaren en daardoor vaak te maken hebben met eenzaamheid.



Een gebrek aan mobiliteit werk eenzaamheid direct in de hand. Méér dan één miljoen Nederlanders voelen zich dagelijks eenzaam. Stichting Mobiliteit voor Iedereen legt het verband tussen een gebrek aan mobiliteit en eenzaamheid. Door eenzaamheid voelen mensen zich niet verbonden, missen een hechte, sociale band en hebben minder contact met anderen als zij wensen. Stichting MVI gaat uit van het standpunt: niemand mag eenzaamheid ervaren door een gebrek aan mobiliteit. Vandaar onze naam: 'Mobiliteit voor iedereen'.



Naast de missie om eenzaamheid te bestrijden, wil Stichting MVI ook toewerken naar een schone toekomst. Mede daardoor is het inzetten van de 70 schone, elektrische bussen een belangrijke stap om dit te kunnen bewerkstelligen. Sinds de oprichting van de stichting in 2014 zijn er reeds 120 zorgbussen door heel Nederland gerealiseerd. Met het introduceren van dit elektrische alternatief, verwacht de stichting haar wagenpark op korte termijn uit te breiden tot 200 bussen.



Met het realiseren van de Volkswagen e-Crafter is er een versneld proces in gang gezet om het zorgvervoer te verduurzamen. Veel vervuilende dieselbussen kunnen vervangen worden door dit schone alternatief. Met een actieradius van 150 kilometer én een snellaadcapaciteit van 45 minuten, in combinatie met het vervoeren van (rolstoel)passagiers, maakt deze bus revolutionair.