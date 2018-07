Visrestaurant haalt hoogste bedrag ooit op via crowdfunding

Maandagnacht om 00.00 uur sloot visrestaurant Pesca de lopende crowdfunding campagne af. Met succes wist het restaurant €761.046 op te halen, 152% van het beoogde minimumbedrag. Pesca heeft hiermee het record van platform CrowdAboutNow verbroken en is daarbij ook het eerste restaurant in Nederland dat via crowdfunding ooit zo'n hoog bedrag wist op te halen.



Op 17 mei j.l. vierde restaurant Pesca, bekend vanwege de revolutionaire winstdeling met het personeel, het 2-jarig bestaan met een groots evenement in het Vondelpark dat ook de lancering van de nieuwe crowdfunding campagne was. Voorafgaand aan de lancering vestigde Pesca al aandacht op het restaurant door als ludieke actie een haaienvin de grachten in te sturen dat door verschillende media werd opgepakt. Nu 2 maanden later kan Pesca met succes terugkijken op de afgelopen periode. De campagne werd namelijk met 152% van het minimumbedrag afgesloten. Dit houdt in dat het visrestaurant €761.046 heeft opgehaald om de eerste stappen te zetten om de toekomstplannen te kunnen verwezenlijken.



Toekomstplannen



Met de opgehaalde crowdfunding wil Pesca eerst een nieuwe locatie in Amsterdam openen. Ze beschouwen het huidige restaurant als een ‘testcase’ waarin de afgelopen 2 jaar het concept kon worden ge-finetuned. De nieuwe, grotere locatie wordt in die zin gezien als de ‘showcase’, waar het Pesca-concept vanaf het eerste moment moet staan als een huis. Ook wil het restaurant de eerste stappen zetten om een internationaal begrip te worden door een locatie te openen in Berlijn. Het team gelooft dat het concept goed bij bovenstaande stad zal passen en hebben een grote Duitse partner in de arm genomen om dit te kunnen verwezenlijken.



--



Pesca



Visrestaurant Pesca opende in mei 2016 haar deuren aan de Rozengracht 133 te Amsterdam. Initiatiefnemers Jos de Jong en Sven Sallaerts hadden een vernieuwende kijk op de beleving en businessmodel van een visrestaurant, wat ze in hun warme en sfeervolle zaak duidelijk weten over te brengen. In 2016 won Pesca de prijs voor Best Hospitality Concept tijdens de Entree Hospitality & Style Awards; een initiatief van Entree Magazine.



https://www.pesca-amsterdam.nl/