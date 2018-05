Formule 1-verslaggever Jack Plooij start met mondzorgformule Kies4

Gezondheid begint in de mond

Formule 1-verslaggever Jack Plooij opent 8 mei samen met autocoureur Sandra van der Sloot mondzorgpraktijk Kies4. Kies4 is er vooral voor patiënten die problemen hebben met hun gebit. Daarom noemt Jack zichzelf graag ‘mondarchitect’. “Binnen de vier unieke formules van Kies4 bouwen we met elkaar aan een transformatie van de mond van onze patiënt”, vertelt hij.



De vier formules richten zich op verschillende reconstructies van het gebit; van het witter maken of rechter zetten van tanden en kiezen tot een compleet nieuw kunstgebit en het plaatsen van implantaten. Sandra van der Sloot: “Mensen die al jarenlang worstelen met hun gebit geloven vaak niet meer dat een gezonde en mooie mond voor hen is weggelegd. Zelfs die mensen – die vaak geen vertrouwen meer in de tandarts hebben – helpen wij aan mooie tanden. Ze herkennen hun eigen gebit niet meer terug en kunnen eindelijk weer zonder pijn in een appel bijten!” Jack Plooij vult aan: ‘‘De mond is de spiegel van de algemene gezondheid. Patiënten knappen lichamelijk direct op als hun mond weer gezond is!”



Geen race in de stoel

Sandra en Jack kennen elkaar al jaren van de autosport. Hoewel ze een passie hebben voor de ‘supersnelle’ Formule 1, vinden ze het bij Kies4 juist belangrijk om alle tijd te nemen voor hun patiënten. Patiënten stellen hun eigen behandeling samen en ondergaan die op hun eigen tempo. Zo is het mogelijk om te beginnen met een tandvleescorrectie uit de eerste formule, daarna een jaar te wachten en dan te beginnen met implantaten uit de derde formule. Jack: “We beginnen altijd met een uitgebreid intakegesprek, waarbij we de mens achter de patiënt leren kennen. Gewoon, een gezellig gesprek in een huiskamersfeer over wat diegene in het dagelijks leven doet. Daarnaast vragen we naar de levensstijl en komen we tijdens het gesprek te weten waarom de persoon in kwestie bij ons terecht is gekomen. Aanvullend maken we wat foto’s van de huidige situatie. Van daaruit geven we een advies, waarbij we rekening houden met de wensen, behoeften en eventuele angsten van de patiënt. Zo zorgen we op het tempo van de patiënt voor een stralende lach van oor tot oor.”



Onder narcose

Doordat ‘mondarchitect’ Jack en patiëntmanager Sandra zich richten op problematische gebitten, komen veel klanten bij hen die bang zijn voor de tandarts. Voor hen is het mogelijk om behandelingen onder narcose te ondergaan. Kies4 is gevestigd in het pand van de Narcosetandarts Alphen aan den Rijn en werkt voor de narcosebehandelingen dan ook nauw met hen samen.