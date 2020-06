Met het vizier op Kackadoris, kroniek van de hedendaagse kwakzalverij



zojuist verschenen boek over kwakzalverij in de 21ste eeuw



Cees Renckens, oud-voorzitter van de Vereniging tegen de Kwakzalverij, beschrijft in zijn serieuze, maar bepaald niet



van humor gespeende boek - Met het vizier op Kackadoris – hoe de alternatieve geneeskunde zich sinds de eeuwwisseling



heeft ontwikkeld.



De kroniek, waarin opgenomen een aantal columns en de juryrapporten over de toegekende Meester Kackadorisprijzen



in de periode 2003-2018, wordt aangevuld met statistische gegevens over de kwantitatieve omvang van de sector. Tezamen vormen deze hoofdstukken de kern van deze hoogst interessante en belangrijke uitgave.



In biografische schetsen krijgen de drie grootste kwakzalvers van de twintigste eeuw nog eens de volle aandacht. Daarnaast worden enkele schandalen uitvoerig beschreven, gevolgd door een bloemlezing van kwakzalversverhalen uit de romanliteratuur.



Met een belangwekkende leeslijst wil hij zijn lezers uitnodigen deel te nemen aan het debat over de wetenschappelijke



status van de alternatieve geneeskunde.



Een uitgebreid notenapparaat en een register maken Met het vizier op Kackadoris bij uitstek ook geschikt als naslagwerk en geschiedschrijving.



Uitvoering:



Uitgave Vereniging tegen de Kwakzalverij



Auteur Cees Renckens



Formaat 17 x 24 cm staand



Omvang 500 pagina’s



Bedrukking geheel in 2 kleuren



Afwerking genaaid gebonden



ISBN 978-94-92335-22-7



Prijs € 19,95



