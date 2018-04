Bloedlink genomineerd voor Gouden Krekel 2018

NTjong en DOX hebben zilver behaald en maken kans op goud voor de voorstelling Bloedlink. Vandaag heeft de jury van de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) bekendgemaakt dat de voorstelling een Zilveren Krekel in de wacht heeft gesleept voor ‘meest indrukwekkende jeugdproductie’. Hiermee is Bloedlink automatisch genomineerd voor de felbegeerde jeugdtheaterprijs de Gouden Krekel die op 16 september wordt uitgereikt tijdens het Gala van het Nederlands Theater.



De jury over Bloedlink: “Van NTjong & DOX giet regisseur Casper Vandeputte de vraag hoe je als docent je leerlingen kunt bereiken in een overtuigende theatrale vorm... Levensechte gesprekken over afwijzing en erkenning, afkomst en gedrag volgen elkaar snel op. Bloedlink, een minimaatschappij in your face.” Regisseur Casper Vandeputte is vereerd met de prijs en nominatie. “Ik ben apetrots dat de veelstemmigheid van deze geweldige spelersgroep beloond wordt met een Zilveren Krekel. Het zijn de bevlogenheid en levenservaringen die deze voorstelling noodzaak en glans geven.”



Genomineerden en winnaars



Naast Bloedlink hebben ook de voorstellingen Edward Scharenhand (8+) van Theater Sonnevanck, So you think you can stoelendans (6+) van Introdans en Meneertje Meer (3+) van Tg. Winterberg & STIP Theaterproducties de Zilveren Krekel 2018 gewonnen in deze categorie. In de categorie ‘meest indrukwekkende podiumprestatie in het jeugdtheater’ ontvangt actrice Janne Desmet een Zilveren Krekel 2018 voor haar performance in Wat er gebeurde terwijl de mussen de polka dansten (8+) van Schippers & Van Gucht. Al deze genomineerden dingen mee naar de Gouden Krekel 2018.



De Krekels



De Krekels zijn de jaarlijkse jeugdtheaterprijzen van de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD). De VSCD-Jeugdtheaterprijs bestaat al sinds 1977 en droeg tot 2001 de naam van Hans Snoek. Van 2001 tot 2005 werd de prijs in samenwerking met Vlaanderen uitgereikt onder de naam 1000Watt-prijs. In 2005 werden de prijzen omgedoopt tot de huidige Krekels, die jaarlijks worden uitgereikt.



Over Bloedlink



In Bloedlink staat een probleemklas centraal waar de lerares de boel niet in de hand heeft. Dan vindt ze een pistool in één van de schooltassen. Er ontstaat een broeierige sfeer in de klas waarbij de leerlingen en lerares tegenover elkaar komen te staan. Heftige discussies worden gevoerd over afkomst en gedrag, over afwijzing en erkenning, over wat nou eigenlijk belangrijk is in je leven. Er zijn extra voorstellingsdata toegevoegd aan de tournee. Op 11 en 12 september is Bloedlink te zien in het Haagse Theater aan het Spui, onderdeel van Het Nationale Theater. Kaarten zijn te koop via www.hnt.nl.