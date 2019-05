KoepelKathedraal verkoopt al 10.000 kaarten ‘Klim naar het licht’

De toren- en gewelventocht ‘Klim naar het licht’ in de KoepelKathedraal van Haarlem is een groot succes. Sinds de start op 1 mei zijn al 10.000 kaarten verkocht. Voorzitter Wim Eggenkamp van Stichting Kathedrale Basiliek Haarlem spreekt van een uitstekende start. ‘We willen de KoepelKathedraal als een toeristische trekpleister van nationale en internationale allure profileren en dat lijkt goed te lukken.’ Hoogtepunt van ‘Klim naar het licht’ is de tijdelijke loopbrug op bijna zestig meter hoogte tussen de twee torens van de kerk. Om de bezoekersstroom goed te kunnen blijven verwerken, zijn méér vrijwilligers nodig. Voor wie daar interesse in heeft wordt dinsdag 21 mei om 19.30 uur een informatieavond gehouden.



‘Klim naar het licht’ duurt naar verwachting tot eind juli. Stichting Kathedrale Basiliek Sint Bavo mikt op 50.000 bezoekers die kennis willen maken met de culturele schatten, binnengalerij, bijzondere trappenhuizen en architectuur van de kathedraal. Maar omdat de teller na ruim twee weken al op 10.000 staat, sluit voorzitter Wim Eggenkamp niet uit dat de aanvankelijke prognose naar boven toe moet worden bijgesteld: ‘De mensen die de tocht al hebben gemaakt zijn razend enthousiast. Je ziet dat terug op onder meer social media. We hopen de opgaande lijn de komende maanden door te trekken. Daarbij zou aandacht van bijvoorbeeld Tripadvisor of Lonely Planet voor nóg meer bezoek kunnen zorgen. Ook zou het fijn zijn als de KoepelKathedraal mee kan worden genomen op de bewegwijzering in en rond Haarlem.’



De ‘Klim naar het licht’ kan zowel individueel als in groepsverband worden gemaakt. De laatste tijd tonen steeds meer scholen uit Haarlem en omstreken belangstelling voor het project. Het advies aan hen is om vanwege de massale toeloop vooraf via de website kaartjes te kopen.



Er hebben zich de laatste tijd al aardig wat Haarlemmers als vrijwilliger bij ‘Klim naar het licht’ gemeld. Vanwege het succes van het evenement zijn er de komende maanden méér mensen nodig. Wie daar interesse in heeft, kan dinsdag 21 mei in de KoepelKathedraal terecht op een informatie-avond. Inloop vanaf 19.30 uur via de hoofdingang aan het Bisschop Bottemanneplein.



De KoepelKathedraal staat met de Sagrada Familia, de Sacré-Coeur, de Westminster Cathedral en de Basiliek van Koekelberg in de top vijf van belangrijkste kerken in de wereld gebouwd tussen 1850 en 1950. De kathedraal is ontworpen door Joseph Cuypers en ongeveer zo groot als de Notre Dame in Parijs. De kerk telt 12 grote en kleine torens en een koepel van 65 meter hoog en bevat bouwstijlen als neogotisch, neoromaans, Jugendstil en stijlelementen van de Amsterdamse School en Berlage.



Meer dan 60 kunstenaars hebben er de afgelopen eeuw aan gewerkt. De bekendsten zijn Jan Toorop, Han Bijvoet en Mari Andriessen. Maar er is ook recente kunst te zien van onder meer Jan Dibbets, Gijs Frieling en Marc Mulders. Het resultaat is zoals de architect dat voor ogen had: ‘een totaalkunstwerk’.