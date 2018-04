‘Afschaffen BPM leidt niet tot minder import’

Auto-importeur voorspelt averechts effect van door RAI voorgestelde maatregel



HAARLEM – Het afschaffen van de BPM zal niet leiden tot minder import van auto’s uit het buitenland, zoals de RAI deze week beweerde. Relatief goedkope, jonge gebruikte auto’s uit met name Duitsland zullen juist goedkoper en aantrekkelijker worden en op nog grotere schaal geïmporteerd worden, voorspelt auto-importeur Das Import.



De RAI Vereniging kwam deze week in het nieuws met haar reactie op de forse stijging van de import van jong gebruikte auto’s. Volgens de RAI stoten deze auto’s 12 procent meer CO2 uit dan nieuwe Nederlandse auto’s. Die stijgende import zou de Nederlandse klimaatdoelen bedreigen. Daarom zou het kabinet de aanschafbelasting BPM moeten afschaffen om de import een halt toe te roepen, aldus de RAI.



Volgens importeur Das Import is het twijfelachtig of die afschaffing zal leiden tot minder import en minder milieuvervuiling. ,,Het zou mij niet verbazen indien de afschaffing van de BPM zelfs het tegengestelde effect zou hebben,” vertelt Job Das, directeur en eigenaar van Das Automotive Services BV, waar Das Import onder valt.



Het Duitse aanbod van zeer jong gebruikte auto’s met relatief hoge afschrijvingen blijft volgens hem interessant voor de Nederlandse markt. Die auto’s zijn per saldo 35 tot 40 procent goedkoper dan de Nederlandse nieuwprijs, ook na importkosten en BPM.



,,Als de nieuwe auto’s in Nederland goedkoper worden door afschaffing van de BPM, gaan Nederlanders nog steeds niet op grote schaal hun auto’s verkopen na driekwart jaar met 40 procent afschrijving,” voorspelt Das ,,Dit segment zal in Nederland waarschijnlijk nooit bestaan en voor dit aanbod zal de weg naar Duitsland dus interessant blijven, ook zonder BPM. Nieuwe auto’s worden zonder BPM wel goedkoper, maar ook importauto’s worden dan goedkoper en dus interessanter. Daarnaast zal het importeren van een auto uit Duitsland zonder dat er rest-BPM betaald hoeft te worden juist nog laagdrempeliger worden. Dat zal de import waarschijnlijk alleen maar meer stimuleren en niet minder.”



De auto-importeur begeleidt klanten bij de import van jong gebruikte occasions uit Duitsland. Vorig jaar importeerde Das 1200 auto’s en dit jaar staat de teller al bijna op 500. Het bedrijf heeft op www.dasimport.nl meer dan 250.000 importauto’s van officiële merkdealers staan, waarbij alle prijzen worden weergegeven, inclusief de te betalen rest-BPM en overige importkosten.



,,In Duitsland is het aanbod van dergelijke jonge auto’s bijna oneindig. Dit komt voornamelijk doordat bijna alle grote merken hun vele tienduizenden medewerkers kortstondig in nieuwe auto’s laten rijden, waarna deze vaak na drie tot zes maanden al als gebruikte auto’s de markt op komen. Dergelijk aanbod bestaat niet in Nederland en zal waarschijnlijk ook nooit op deze schaal bestaan. BPM speelt maar beperkt een rol in de populariteit van deze importauto’s,” aldus Job Das.



Voor meer informatie zie: https://www.dasimport.nl/