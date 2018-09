Nathan Rutjes doet 'Van Gaaltje' voor Venco

Ook Ronald de Boer maakt TV-commercial-debuut



Dropmerk Venco zet voormalig Roda JC-speler en nationale Mister Positivo Nathan Rutjes in om de nieuwe merkcampagne op tv af te trappen. In de TV-commercial die hoort bij de campagne, is te zien hoe de voetballer met het opvallende kapsel zijn best doet om zich een beetje verstaanbaar te maken in het Engels. Ex-voetballer Ronald de Boer verzorgt de voice-over. De commercial wordt vanavond voor het eerst op tv vertoond, maar is vanaf nu al online te zien.



Nederlandse voetballers en trainers en de beheersing van de Engelse taal, het blijft een bijzonder combinatie. Zo maakte Louis van Gaal eerder veel indruk met zijn steenkolenengels als coach van Manchester United. Van Gaal bracht Engeland ‘another cook’ en ‘horny players’. Rutjes doet niet voor hem onder met zinnen als ‘We let them eat the cheese from our bread’ en ‘everthing is walking completely In the soep'.



Eerder vandaag deelde Nathan zelf via zijn Instagram al een korte teaser van de TVC, tot grote hilariteit van zijn zoontje Lavezzi die zijn vader direct op Instagram Engelse les gaf.



Lekker Nederlands

Met de campagne ‘Lekker Nederlands’ benadrukt Venco dat drop en Venco net zo bij Nederland horen als het gebruik van onze fiets alsof het een auto is, onze drie kussen bij iedere begroeting en dus ook ons steenkolenengels- volgens Nederlanders ook zo’n typische Nederlandse eigenaardigheid.



In de drie TV-commercials die bij de campagne horen, draait dan ook alles om het aanvoelen van die typische Nederlandse eigenaardigheden waar we stiekem best een beetje om kunnen lachen. Zo komt naast Rutjes een weerman aan bod die altijd klaagt over het weer- zelfs als het heerlijk warm is - en wordt onze regeltjescultuur op ludieke wijze in beeld gebracht. De commercials zijn gemaakt door reclamebureau Alfred International.



Het bijgevoegde beeld is een still uit de TV-commercial.



Videolink TV Commercial: