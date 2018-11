TUMBLE ’N DRY ZELFSTANDIG NA VERKOOP DOOR BRAND RETAIL GROUP

Amsterdam, 16 november 2018 – Investeringsmaatschappij Wijkermeer Investments en de Brand Retail Group hebben een akkoord bereikt over de overname van kinderkledingmerk Tumble ’n Dry. Het in 2007 opgericht merk gaat als zelfstandig opererende onderneming verder; Wijkermeer Investments zal Tumble ’n Dry ondersteunen in deze nieuwe positie.



Wijkermeer Investments richt zich op lange termijn-investeringen in middelgrote Nederlandse ondernemingen. Rob Zwanenburg, partner bij het in 2015 opgerichte bedrijf: “Tumble ’n Dry is een mooi voorbeeld van een onderneming die laat zien dat je ook in een moeizame markt stappen vooruit kan zetten. Zo heeft Tumble haar omzet de afgelopen vier jaar weten te verdubbelen, is de collectie verbreed en zien we online en internationaal interessante ontwikkelingen.”



Wijkermeer Investments werkt nauw samen met haar portefeuillebedrijven. Afhankelijk van de situatie en de behoefte van het management kan dat een adviserende of meer actieve rol zijn. Bij Tumble ’n Dry zal Rob Zwanenburg, die een achtergrond heeft in fashion, de dagelijkse leiding op zich nemen.



De Brand Retail Group is een portfoliobedrijf van Standard Investment en heeft eerder de merken Gsus, Ontour, JC Rags en Kings of Indigo afgestoten. De groep bestaat na de verkoop van Tumble ’n Dry uit fashion-keten OPEN32 (met 60 winkels in Nederland en België) en mode- en lifestylemerk Sissy-Boy (40 winkels in de Benelux).