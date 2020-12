Next.e.GO Mobile SE versnelt de productie in Duitsland begin 2021; eerste internationale productie LOI ondertekend met de staat Griekenland

AKEN, Duitsland, 16 december 2020 /PRNewswire/ --





-- Next.e.GO Mobile SE, de enige onafhankelijke Europese fabrikant van

elektrische voertuigen op batterijen, is klaar voor productie in zijn

primaire fabriek in Duitsland.

-- Met een gehomologeerd BEV-platform streeft de Duitse OEM naar de start

van de productie begin 2021.

-- Next.e.GO Mobile SE heeft zich met succes aangesloten bij de

CO2-kredietpool van een grote OEM.

-- De eerste internationale samenwerking LOI werd ondertekend met de

Griekse overheid met als doel een tweede fabriek op te richten voor

serieproductie.

-- De ontwikkeling van twee nieuwe productlijnen is in volle gang.

-- De eerste managementpersconferentie is gepland voor januari 2021,

waarbij de groeistrategie van het bedrijf en de nieuwe productlijn

worden onthuld.

Next.e.GO Mobile SE, de enige onafhankelijke Europese fabrikant van elektrische voertuigen op batterijen, zal begin 2021 de productie starten in zijn primaire fabriek in Duitsland en zijn wereldwijde expansie uitrollen, mogelijk gemaakt door zijn ontwrichtende productietechnologie.



https://mma.prnewswire.com/media/1387391/Next_Production.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1387391/Next_Production.jpg]



Het bedrijf heeft met succes de homologatie van een van de meest ecologisch duurzame vierzitter elektrische voertuigen, het e.GO Life platform, afgerond.



Met het afsluiten van de transactie met zijn voorganger, e.GO Mobile AG, is de overname van de volledige bedrijfsactiva en de faciliteiten die nodig zijn voor de productie in Duitsland met succes afgerond.



De Next.e.GO Mobile SE heeft zijn World Manufacturer Identifier (WMI) nummer al ontvangen. De herbenoeming als voertuigfabrikant is gepland voor het eerste kwartaal van 2021.



Daarnaast heeft Next.e.GO Mobile SE zich met succes aangesloten bij de CO2-kredietpool van een grote OEM, waardoor een belangrijke financiële stroom voor elektrische autofabrikanten, waaronder bijvoorbeeld Tesla, wordt veiliggesteld.



In het internationale landschap hebben Next.e.GO Mobile SE en Enterprise Greece, de investerings- en handelstak van de Griekse staat, deze week een Letter of Intent gesloten om een joint venture op te richten in Griekenland, waardoor Griekenland de eerste geselecteerde productielocatie voor e.GO Life buiten Duitsland is geworden. Dit is een belangrijke opstap naar de internationale groei van Next.e.GO en in volledige harmonie met haar missie om stedelijke e-mobiliteit te transformeren.



Het bedrijf heeft ook goede vooruitgang geboekt met de ontwikkelingswerkzaamheden voor de uitbreiding van zijn productengamma, met twee nieuwe platformen in de laatste fase, die in januari 2021 op de persconferentie van het management van het bedrijf zullen worden onthuld.



"Next.e.GO's innovatieve voorsprong is waar - voor het eerst in de automobielindustrie - de klant, het product en de productie met elkaar verbonden zijn in één digitaal platform en de productietechnologie ervan maakt het mogelijk de capaciteit op te voeren met een ongeëvenaarde kapitaalefficiëntie. Dit is de ultieme verstoring die elektrische auto's zal omzetten in betaalbare aangesloten apparaten en de adoptie zal opdrijven", zegt Ali Vezvaei, CEO van nd Group B.V., de meerderheidsaandeelhouder van Next.e.GO Mobile SE.



"Het ontwerp en de kenmerken van e.GO Life en haar industrie 4.0 productietechnologie enerzijds en de veelzijdige bedrijfsmodellen die het mogelijk maakt om Next.e.GO Mobile SE perfect te positioneren om de stedelijke mobiliteit in heel Europa en daarbuiten te transformeren. We zijn enthousiast over de kansen die ons te wachten staan," voegt Prof. Ulrich Hermann, CEO van Next.e.GO Mobile SE, toe.



Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1387391/Next_Production.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1387391/Next_Production.jpg]



Contactgegevens



Next.e.GO Mobile SE

Public Relations

Campus-Boulevard 30

52074 Aachen

T +49 241 47574-227

presse@e-go-mobile.com [mailto:presse@e-go-mobile.com]



ND Group B.V.

Laura Asbjornsen

Public Relations

Laura.Asbjornsen@nd.net [mailto:Laura.Asbjornsen@nd.net]