Penta Hotels maakt gasten 'Souper Heroes' door middel van hun nieuwe campagne om een grote hoeveelheid soep te doneren aan mensen in nood

FRANKFURT, Duitsland, 16 december 2019 /PRNewswire/ -- De wintermaanden staan voor de deur. Voor hen die het geluk hebben te kunnen genieten van het comfort van een huis, kan dit een gelukkige en gezellige tijd van het jaar zijn, maar voor de minder bedeelden onder ons is het vaak een van de zwaarste periodes. Dit jaar rijkt Penta's gastvrijheid verder dan haar gasten en tot in de lokale gemeenschappen door het aanbieden van soep en warme maaltijden aan hulpbehoevende mensen.



Eugène Staal, President van Penta Hotels Worldwide verklaart: "We kondigen met trots onze grootste liefdadigheidscampagne tot nu toe aan, Souper Heroes, die onze filosofie van iets terug doen voor een ander illustreert door onze directe betrokkenheid met de gemeenschap - het is een campagne om te inspireren, bewust te maken en om gasten in staat te stellen een positieve impact te hebben op de bestemmingen waar ze naartoe reizen."



'Souper Heroes' is een opwindende ontwikkeling binnen de lopende #pentagives-campagne van Penta en is het product van een samenwerking tussen executive chef-kok John King en nieuwe partner, 'De Kleinste Soep Fabriek', gevestigd in Nederland. Samen hebben ze drie heerlijke nieuwe soepen voor de campagne gemaakt, deze worden vers bereid in hun keuken en kunnen ook in een meeneemverplakking worden verkocht. Voor elke verkochte soep schenkt Penta een soep aan iemand in nood in de lokale gemeenschap.



Er zijn verschillende manieren waarop Penta-gasten aan dit project kunnen deelnemen: (1) door een soep van de dag te bestellen van het menu in de Pentalounge; (2) door het kopen van een van de drie limited-edition potten voor EUR 4,00; of (3) door een mok te kopen bij een van de hotels voor EUR 6,00, uiteraard gevuld met warme soep. Om nog verder te gaan implementeert Penta gedurende het winterseizoen tot 28.02.2020 een vrijwillig donatiesysteem waarbij EUR 1,00 wordt toegevoegd aan de rekening van elke gast. De donaties worden voor 100% doorgegeven aan een lokaal goed doel.



Penta erkent dat elke gemeenschap unieke behoeftes heeft, daarom zal elk hotel samenwerken met een goed doel naar keuze, om de soep te bieden aan degenen in hun eigen wijk die hem het meest nodig hebben. Met dit project wil Penta duizenden kommen soep doneren aan de meest kwetsbare leden van de samenleving.



Aangezien alle goede gastheren weten hoe ze een feest moeten geven, organiseren de Pentahotels een scala aan lokale evenementen deze kerst, waaronder een aantal restaurantmaaltijden voor mensen in nood. De zakelijke klanten van Penta worden ook uitgenodigd om deel te nemen en kunnen contact opnemen met hun evenemententeam voor meer informatie.



Ga voor een lijst met alle liefdadigheidspartners en meer informatie naar:



www.souperheroes.co [http://www.souperheroes.co/]



Wees actief! Deel dit initiatief en doe mee, door een soep te kopen in een Pentahotel en te doneren tijdens uw volgende verblijf of een gift te doen per afgevaardigde wanneer u uw evenement boekt bij Penta tot februari 2020.



Penta® vertegenwoordigt een nieuwe generatie lifestyle-buurthotels die comfort en stijl bieden in een ontspannen sfeer aan een publiek van modern ingestelde individuen en zakenreizigers. Het lifestyle-merk staat bekend om zijn unieke interieurontwerp en -stijl en vertegenwoordigt echte innovatie in het hogere middensegment van de industrie. Met 28 operationele hotels in acht landen op twee continenten, is de Pentalounge het handelsmerk van de hotelketen - een combinatie van lounge, bar, café en receptie -, opvallend door de uitstraling en het gevoel van een "woonkamer". Ga naar www.pentahotels.com voor meer informatie en reserveringen. Volg ons op facebook.com/pentahotels en instagram.com/pentahotels voor ons laatste nieuws.



Penta Hotels Worldwide GmbH Global Marketing & Communications T: +49 (0) 69 256699 760 E-mail: pr@pentahotels.com [mailto:pr@pentahotels.com]



Web site: http://www.pentahotels.com/