Waar sommigen enkel agro-industriële producten zien, ziet Costa Rica de toekomst

Essential COSTA RICA: Gecertificeerd fruit, groenten, bloemen, planten en bladeren worden verscheept naar bestemmingen over de hele wereld



SAN JOSE, Costa Rica, 16 december 2019 /PRNewswire/ -- Costa Rica is vastbesloten om een topexporteur van landbouwproducten te blijven dankzij zijn bekende premiumkwaliteit, voortreffelijke smaak en duurzame praktijken. Deze kenmerken zijn afgestemd op de voorkeuren van de meest veeleisende consumenten van vandaag en worden verder benadrukt door biologische, humane en maatschappelijk verantwoorde productiemethoden.



Partners en kopers van Costa Ricaanse verse producten verwachten alleen de hoogste kwaliteit en gecertificeerde producten van een uitgebreid aanbod van fruit, groenten, bloemen, planten en bladeren. Gezien het gunstige klimaat zijn traditioneel of exotisch tropisch fruit, groenten en planten beschikbaar tijdens lange oogstseizoenen of zelfs het hele jaar door.



"Ik heb het genoegen gehad om ondertussen al zo'n 5 of 6 jaar uit Costa Rica te importeren. Ik vind dat de communicatie open en oprecht is en dat de relaties zich hebben ontwikkeld met een meer familiegerichte dan bedrijfsgerichte aanpak", aldus Mario Andreani, algemeen directeur van Katzman Produce USA. "Er is een gevoel van vertrouwen, samen met een sterke werkethiek om te voldoen aan de verwachtingen inzake hoeveelheden en, het belangrijkste, kwaliteit," voegde hij hieraan toe.



Pedro Beirute, algemeen directeur van het Export Promotion Agency (PROCOMER, agentschap voor exportpromotie) van Costa Rica, verklaarde dat 100 bedrijven wereldwijd naar 53 bestemmingen exporteren. "Costa Rica is een wereldleider op het gebied van de export van ananas; de vierde belangrijkste exporteur van bananen en cassave naar de rest van de wereld; en een toonaangevende exporteur van wortelgewassen naar de VS. Daarnaast heeft het land een aanzienlijke verscheidenheid aan planten, bloemen en bladeren, waaronder 1.200 soorten prachtige orchideeën, evenals verleidelijke dracaena's, ficusplanten, wonderstruiken en bromelia's."



Bovendien profiteren handelspartners, naast een uitstekend aanbod van producten en diensten, van de toegang van Costa Rica tot de meeste mondiale markten door middel van 14 vrijhandelsovereenkomsten en een ideale geografische locatie.



Costa Ricaanse bedrijven hebben met succes kopers benaderd in de grootste markten in Noord-Amerika, Europa en het Midden-Oosten.



Bovendien hebben deze bedrijven geïnvesteerd en voldaan aan strenge eisen om deel uit te maken van het erkende landenmerk Essential COSTA RICA, dat een evaluatieprotocol hanteert op basis van waarden waaraan exportbedrijven moeten voldoen om hun processen te verbeteren en concurrerender te zijn. Essential COSTA RICA is uitgegroeid tot een garantie en een verklaring van goedkeuring in overeenstemming met de waarden van het land en zijn reputatie in de wereld.



Als u meer informatie wilt over de agro-industrie van Costa Rica, kunt u terecht op https://esencialcostarica.com/agroindustry/ [https://esencialcostarica.com/agroindustry/]



(TEKSTKADER) Ontdek alles wat Costa Rica te bieden heeft: Planten, bloemen en bladeren Groenten Wortel- en knolgewassen Tropisch fruit Exotische producten



